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Haber: Burhan Demircioğlu

(OSMANİYE)- Zafer Partisi Osmaniye İl Başkanı Arınç Ulaştır, kentte Cumhuriyet Meydanı tabelasının inşaat gerekçesiyle kaldırılmasına tepki gösterdi. Ulaştır, "Cumhuriyet Meydanı yazısı, projenin gerisinde olan bir yazı. Kime ne zararı var? Bu orada sabit durabilirdi" dedi.

Osmaniye Belediyesi, Cumhuriyet Meydanı'nda depremzede çarşısı inşaatına başladı. İnşaat gerekçesiyle Cumhuriyet Meydanı tabelasının kaldırılmasına tepki gösteren Zafer Partisi Osmaniye İl Başkanı Arınç Ulaştır, şunları söyledi:

"Cumhuriyet Meydanı yazısının kime ne zararı var?"

"Cumhuriyet Meydanı'ndayız. Osmaniye için kültürel bir anlam ifade eden bir meydandayız. Şöyle ki; Cumhuriyet ifadesi geçen Osmaniye'de şehrimizde maalesef tek meydandayız. Şu anda yeni çarşı inşaatı hazırlanırken burada geçici konteyner çarşı düzenlenmektedir gördüğünüz gibi. Ancak bu süreçte Cumhuriyet yazısının kaldırılması bizleri derinden üzmüştür. Bu yıkımın da Cumhuriyet Bayramı'na yakın bir süreçte yapılması, Cumhuriyet Bayramı'na yakın bir tarihte yıkımının gerçekleşmesi, Atatürk söylemlerinin gündemde olduğu bu dönemde gerçekleşmesi halkımızı umutsuzluğa sevk etmiştir. Hükümetin sözde kemer sıkma politikası varken böylesine sembolik bir yapının kalkması, yeniden inşaatı gerçekten anlamsızdır. Madem yeni çarşı inşaatı devam ederken geçici konteyner çarşısı adı üstünde geçici, neden Cumhuriyet yazısı kaldırıldı? İnşaata engel bir şey var mıydı? Cumhuriyet Meydanı kimlere sıkıntı yarattı? Bu tür süreçlerin halka şeffaf bir şekilde söylenmesi gerekiyordu. Zafer Partisi il teşkilatı olarak bizler bu sürecin de arkasındayız. Osmaniyemizin sembollerine, dağına, taşına, toprağına, insanımızın sesine, nefesi olmaya, sesi olmaya devam edeceğiz. Kaldı ki her zaman sosyal medyada anketlerle beraber, 'Bu gelsin mi? Bu olsun mu? Şu kişi konsere gelsin mi?' diye anketler düzenleniyor. Bunun için neden anket düzenlenmedi? Bu yapı saha olarak gördüğümüzde hiçbir zararı yoktu. İnşaatın yapısal alanına hiçbir zararı yoktu, orada kalabilirdi. Cumhuriyet Meydanı yazısı projenin gerisinde olan bir yazı. Kime ne zararı var? Bu orada sabit durabilirdi."

Bir vatandaş ise "Burası Cumhuriyet Meydanı'dır, ama yanlış yapmışlar. Ne yapacaklar buraya? Sökmüşler. Yıllardır böyle. Başka yer mi yok" diye konuştu.