Cumhuriyete Pedallıyoruz Etkinliği Efes Selçuk\'ta Coşkuyla Gerçekleşti

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İzmir Büyükşehir Belediyesi, Selçuk Belediyesi ve Efes Selçuk Bisikletlileri Derneği iş birliğiyle, Avrupa Hareketlilik Haftası'nın 2024 yılı teması olan "Paylaşımlı Kamusal Alanlar" kapsamında düzenlenen "Cumhuriyete Pedallıyoruz" etkinliği İstasyon Meydanı'nda yoğun bir katılımla gerçekleşti.

Türkiye Belediyeler Birliği'nin 2018 yılından bu yana ulusal koordinatörlüğünü yürüttüğü her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası Etkinlikleri Efes Selçuk sokakları bisikletlerle renklendi.

Sürdürülebilir kentsel ulaşıma teşvik etmeye, halk sağlığının önemini vurgulamaya ve yaşam kalitesini arttırmaya yönelik düzenlenen organizasyona her yaştan Efes Selçuk'lu vatandaşların, öğrencilerin ve Efes Selçuk Bisikletlileri Derneği üyelerinin katıldığı bisiklet kortejine Türkiye Belediyeler Birliği Encümen Üyesi ve Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel çiçeklerle süslediği bisikletiyle eşlik etti. İstasyon Meydanı'nda başlatılan renkli bisiklet korteji Cumhuriyet Parkı'nda sona erdi.

"Cumhuriyete Pedallıyoruz" etkinliğinde bisikletini alıp gelen her yaştan katılımcıyla birlikte kentin sokaklarında bisiklet süren Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel; "Hararetli hayatımızı hareketlendiriyoruz. Avrupa Hareketlilik Haftası kutlu olsun" dedi.

Bisiklet Kortejinin son durağı olan Cumhuriyet Parkı'nda, çocuklar için hazırlanan palyaço, yüz boyama ve sihirbaz gösterileri ile korteje katılan minik bisikletçiler doyasıya eğlendi. Vatandaşlara bisiklet sürmeyi sevdirmek ve çevre dostu bir alışkanlık kazandırmak amacıyla bisikletlerle ilgili reflektör bant hediyeleri verildi.

Bisiklet Kortejini tamamladıktan sonra Selçuk'un sokaklarında bisiklet sürmeye devam eden Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel; "Avrupa Hareketlilik Haftası'nda bisikletlerimizi almış Efes Selçuk'un sokaklarında geziyorken yol yenilemesini yeni bitirdiğimiz Eşref Arna Caddesi'nde bisikletle geçip denemesini yapalım dedik. Gördüm ki İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Efes Selçuk Belediyesi emekçileriyle bu cadde çok güzel olmuş. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ederim" dedi.

Bisiklet gezisinde aynı zamanda tadilatı tamamlanan spor alanını ziyaret eden Filiz Başkan; "Bundan yaklaşık 2 ay önce bu alana geldiğimizde bu spor alanın değiştirileceğini ve dönüştürüleceğini söylemiştik. Şu an bu alanda hem pickleball hem tenis hem de basketbol oynanabilecek bir zemin iyileştirmesini yaptık. Aynı zamanda etrafındaki mevcut olan demirlerinin değiştirilmesi ve gece ışıklandırılmasını sağladık. Avrupa Hareketlilik Haftası'nda olduğumuz için üstüne basa basa söylüyorum; hayatımızın içerisine sporu dahil edelim diye, çocuklarımız, gençlerimiz, yetişkinlerimiz sporla bire bir ilgilensinler diye çalışmaya devam ediyoruz ve devam edeceğiz" dedi. - İZMİR