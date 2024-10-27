Emler Zirvesi'nde Cumhuriyet Coşkusu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Emler Zirvesi'nde Cumhuriyet Coşkusu

Emler Zirvesi\'nde Cumhuriyet Coşkusu

Niğde'de Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yılı kutlamaları çerçevesinde Aladağlar'ın Emler Zirvesi'ne tırmanan dağcılar, zirvede TUSAŞ şehitlerini andı.

27.10.2024 21:19  Güncelleme: 21:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde'de Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yılı kutlamaları çerçevesinde Aladağlar'ın Emler Zirvesi'ne tırmanan dağcılar, zirvede TUSAŞ şehitlerini andı.

Niğde Valiliği, Niğde Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından "101. Yılda 101 Dağcı ile Zirve" programı düzenlendi. Çamardı ilçesinde bulunan Sokulupınar Kamp Alanı'nda kamp kuran dağcılar, Cumhuriyet'in 101. yılını kutlamak için Aladağlar'ın 3723 metredeki Emler (Engin Tepe) zirvesine tırmanış yaptı. 101 dağcı, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.'ye (TUSAŞ) yapılan terör saldırısında şehit olanları da unutmayarak, zirvede TUSAŞ yazısını oluşturdu.

Niğde Valisi Cahit Çelik, "Cumhuriyetimizin 101. yıl dönümünde Aladağlar'ın zirvesine doğru yapacağımız anlamlı tırmanış için burada toplanmış bulunuyoruz. Bu faaliyet sadece bir dağcılık etkinliği değil, Cumhuriyetimizin sağlam temellerini ve azimle çıktığımız aydınlık yarınlara olan inancımızı simgeliyor. Niğde'mizin marka değeri olan Aladağlar, doğal güzelliğiyle Türkiye'nin eşsiz coğrafyasını yansıtırken, aynı zamanda Cumhuriyetimizin çağdaş ve güçlü yapısını da sembolize ediyor. Bugün bu dağa tırmanmak, sadece zirveye ulaşmak anlamına gelmiyor. Cumhuriyetimizin değerlerine olan bağlılığımızı ve ülkemizin geleceğine olan inancımızı daha da güçlendiriyor" dedi.

"Cumhuriyetimizi ileriye taşımak için kararlılıkla çalışacağız"

TUSAŞ'a yapılan hain terör saldırısında şehit olanlara Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır dileyen Vali Çelik, "Milletimizin huzuruna ve birliğine kasteden bu tür hain saldırılar, Cumhuriyetimizin sağlam temellerine asla zarar veremeyecektir. Birlik ve beraberliğimizle bu tarz saldırılarla bizi yolumuzdan çevirmek isteyenlere en güçlü cevabı veriyoruz. Bu tırmanış, Cumhuriyetimizin 101. yılına ithaf edilmiştir. Vatanımızın bağımsızlığı için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum. Onların bıraktığı mirasa sahip çıkmak, Cumhuriyetimizi her alanda daha da ileriye taşımak için hep birlikte kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - NİĞDE

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Bayramı, Yerel Haberler, Etkinlikler, Aladağlar, Yerel, TUSAŞ, TUSAŞ, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Emler Zirvesi'nde Cumhuriyet Coşkusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:46 Gürcistan’da seçim krizi Sonuçları beğenmeyen cumhurbaşkanı, halkı sokağa çağırdı Gürcistan'da seçim krizi! Sonuçları beğenmeyen cumhurbaşkanı, halkı sokağa çağırdı
22:21 Kenan Yıldız, İtalya’daki dev derbiye damga vurdu Kenan Yıldız, İtalya'daki dev derbiye damga vurdu
22:10 Prof. Dr. Naci Görür: Deprem dirençli Adana’yı kurun Prof. Dr. Naci Görür: Deprem dirençli Adana'yı kurun
21:04 6 yıllık küslük böyle sona erdi Tarihi törene Emine Şenyaşar katılamadı 6 yıllık küslük böyle sona erdi! Tarihi törene Emine Şenyaşar katılamadı
14:22 DEM Parti lideri Bakırhan: Cumhurbaşkanı bence artık konuşmalı DEM Parti lideri Bakırhan: Cumhurbaşkanı bence artık konuşmalı
14:05 TUSAŞ saldırısı devam ederken Şile Belediye Başkanı’nın radyo programında eğlendiği ortaya çıktı TUSAŞ saldırısı devam ederken Şile Belediye Başkanı'nın radyo programında eğlendiği ortaya çıktı
13:53 Gürcistan’da parlamento seçimlerini Gürcü Hayali Partisi kazandı Gürcistan'da parlamento seçimlerini Gürcü Hayali Partisi kazandı
13:49 Özel hastanede yanlış tedavi iddiası: Güle oynaya gittiği hastaneden 2 gün sonra cenazesi çıktı Özel hastanede yanlış tedavi iddiası: Güle oynaya gittiği hastaneden 2 gün sonra cenazesi çıktı
13:48 Drogba, Süper Lig’in eski şampiyonu Bursaspor’u satın almak için harekete geçti Drogba, Süper Lig'in eski şampiyonu Bursaspor'u satın almak için harekete geçti
12:52 Gülşen’in acı günü: Babası hayatını kaybetti Gülşen'in acı günü: Babası hayatını kaybetti
12:16 Kira sözleşmeleri için e-Devlet hizmetinde son aşamaya gelindi Kira sözleşmeleri için e-Devlet hizmetinde son aşamaya gelindi
12:15 Köpeği severken ölümüne neden oldular, detaylar kameralar incelenince ortaya çıktı Köpeği severken ölümüne neden oldular, detaylar kameralar incelenince ortaya çıktı
11:49 İsrail’de otobüs durağına kamyonla saldırı 10’u ağır 40 kişi yaralandı İsrail'de otobüs durağına kamyonla saldırı! 10'u ağır 40 kişi yaralandı
11:46 Çinli otomotiv devi Chery, Samsun’da fabrika kuracak Çinli otomotiv devi Chery, Samsun'da fabrika kuracak
11:28 Trami fırtınası Filipinler’de 126 can aldı Trami fırtınası Filipinler'de 126 can aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2024 05:30:30. #1.13#
SON DAKİKA: Emler Zirvesi'nde Cumhuriyet Coşkusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.