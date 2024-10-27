Emler Zirvesi\'nde Cumhuriyet Coşkusu

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Niğde'de Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yılı kutlamaları çerçevesinde Aladağlar'ın Emler Zirvesi'ne tırmanan dağcılar, zirvede TUSAŞ şehitlerini andı.

Niğde Valiliği, Niğde Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından "101. Yılda 101 Dağcı ile Zirve" programı düzenlendi. Çamardı ilçesinde bulunan Sokulupınar Kamp Alanı'nda kamp kuran dağcılar, Cumhuriyet'in 101. yılını kutlamak için Aladağlar'ın 3723 metredeki Emler (Engin Tepe) zirvesine tırmanış yaptı. 101 dağcı, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.'ye (TUSAŞ) yapılan terör saldırısında şehit olanları da unutmayarak, zirvede TUSAŞ yazısını oluşturdu.

Niğde Valisi Cahit Çelik, "Cumhuriyetimizin 101. yıl dönümünde Aladağlar'ın zirvesine doğru yapacağımız anlamlı tırmanış için burada toplanmış bulunuyoruz. Bu faaliyet sadece bir dağcılık etkinliği değil, Cumhuriyetimizin sağlam temellerini ve azimle çıktığımız aydınlık yarınlara olan inancımızı simgeliyor. Niğde'mizin marka değeri olan Aladağlar, doğal güzelliğiyle Türkiye'nin eşsiz coğrafyasını yansıtırken, aynı zamanda Cumhuriyetimizin çağdaş ve güçlü yapısını da sembolize ediyor. Bugün bu dağa tırmanmak, sadece zirveye ulaşmak anlamına gelmiyor. Cumhuriyetimizin değerlerine olan bağlılığımızı ve ülkemizin geleceğine olan inancımızı daha da güçlendiriyor" dedi.

"Cumhuriyetimizi ileriye taşımak için kararlılıkla çalışacağız"

TUSAŞ'a yapılan hain terör saldırısında şehit olanlara Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır dileyen Vali Çelik, "Milletimizin huzuruna ve birliğine kasteden bu tür hain saldırılar, Cumhuriyetimizin sağlam temellerine asla zarar veremeyecektir. Birlik ve beraberliğimizle bu tarz saldırılarla bizi yolumuzdan çevirmek isteyenlere en güçlü cevabı veriyoruz. Bu tırmanış, Cumhuriyetimizin 101. yılına ithaf edilmiştir. Vatanımızın bağımsızlığı için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum. Onların bıraktığı mirasa sahip çıkmak, Cumhuriyetimizi her alanda daha da ileriye taşımak için hep birlikte kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - NİĞDE