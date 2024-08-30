Zonguldak'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Zonguldak'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Zonguldak\'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Cumhuriyetin ilk vilayeti olan Zonguldak'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı. Törenlerde İstiklal Marşı okundu, şiirler okundu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu. Yöresel oyunlar sergilendi ve bisikletle gelen sporculara ödüller verildi. Tören sonunda Vali Osman Hacıbektaşoğlu tebriklerini iletti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

30.08.2024 11:19  Güncelleme: 11:24
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Cumhuriyetin ilk vilayeti olan Zonguldak'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı.

Zafer Bayramı kutlamaları Fevzipaşa Caddesi'nde gerçekleştirildi. Vali Osman Hacıbektaşoğlu ile Belediye Başkanı Tahsin Erdem törene katılanların bayramını tebrik etti.

İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün önemini anlatan şiirler okundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının da okunduğu törende Garnizon Komutanı Personel Binbaşı Ayhan Kafalı Zafer Bayramı ile ilgili bir konuşma yaptı. Yöresel oyunların sergilendiği törende Karadeniz Ereğli'den bisikletle gelen sporculara ödüllerinin verilmesinin ardından kortej geçişi yapıldı. Muharip gaziler, polis ve jandarmanın yanı sıra sporcular ile resmi araçların geçişinin ardından tören sona erdi.

Vali Osman Hacıbektaşoğlu töreni düzenleyenleri tebrik ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi. Törene milletvekilleri, protokol üyeleri ve daire amirleri de katıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Zonguldak'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zonguldak'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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