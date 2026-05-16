TİSKİ'de mali kırılganlık ve su faturası eleştirisi

(TRABZON) TİSKİ Genel Kurul Toplantısı'nda konuşan Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Cüneyit Zorlu, "2025 verilerine baktığımda, yüksek borçlanmalarla finansman yükünün artırıldığını ve mali tablonun giderek daha kırılgan hale geldiğini görüyorum. Tamamlanmayan yatırımlar var ve bunları tamamlamak için de sürekli kredi çekiyor, borçlanıyorsunuz. Mali tablo giderek daha kırılgan hale geliyor ve bu da vatandaşımızın ödediği su faturalarının yükselmesine sebep oluyor" dedi.

Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ) Genel Müdürlüğü'nün 2026 Yılı 1. Olağan Genel Kurul Toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç başkanlığında yapıldı. Toplantıda CHP Grup Başkanvekili Cüneyit Zorlu, TİSKİ'nin yürüttüğü çalışmaları değerlendirdi, çeşitli eleştirilerde bulundu, cevaplanması istemiyle Genel Müdür İbrahim Kul'a çeşitli sorular yöneltti.

Konuşmasının başında Maçka'da yaşanan bir olayı gündeme getiren Zorlu, TİSKİ'ye ait malzemelerin bir dükkanın önüne bırakılmasını eleştirerek kurumun siyasi çekişme ve tartışmalara alet olmaması gerektiğini vurguladı.

"YÜKSEK BORÇLANMALARLA TİSKİ'NİN FİNANSMAN YÜKÜ ARTIRILIYOR"

TİSKİ'nin mali tablosunu değerlendiren Zorlu, yüksek borçlanmalarla finansman yükünün artırıldığına ve mali tablonun giderek daha kırılgan hale geldiğine dikkat çekerek şöyle konuştu:

"Sayın Genel Müdürün açıklamasından, TİSKİ'nin 26 milyon gibi bir kara geçtiğini duydum. Tebrik ediyorum sizi, TİSKİ nasıl kara geçer? Açıkçası şaşırdım. Bugünlerde böyle bir şey göremiyoruz çünkü kara geçmek çok zordur. Bu, şu anlama geliyor; ya yatırımları kıstınız ya personelinize maaş vermiyorsunuz ya da fazla su ücreti alıyorsunuz… Vatandaştan aldığımız su ücreti demek ki çok fazla geliyor ki, kara geçmişsiniz. Bunun açıklamasını sizden bekliyorum. Mizana baktığımda, yaklaşık 1 milyar 846 milyon lira gibi seviyeye ulaşmış bir mevcut altyapı ve taşınmaz varlıkların önemli ölçüde yıprandığını belirten kalem var. Bu, yatırımın eskidiğini, yani altyapı yenileme masraflarınızın azaldığını gösteriyor. Ama bir taraftan bakıyorum, bazı konularda vatandaşın memnuniyeti de azalmış. Çalışmalarınızın ya da amortisman giderlerinin zayıflaması, vatandaşa memnuniyet olarak dönmüyor. 2025 verilerine baktığımda; yüksek bir borçlanma yaptığınız görülüyor. Finansman yükü artmış. Tamamlanmayan yatırımlar var ve bunları tamamlamak için sürekli kredi çekiyor, borçlanıyorsunuz. Bir de geçmişten gelen zararlar var. Mizana baktığımız zaman ortaya çıkan tablo, bu. Bu yapı, mali tablonun giderek daha kırılgan hale geldiğini gösteriyor. Bu da vatandaşın ödediği su faturalarının yükselmesine sebep oluyor. Bugün baktığımızda, bin liranın altında çok fazla su faturası yok. Bir bakıyorsunuz 200-250 lira olan bir su bedeline, yüzde 50'si kadar katı atık bedeli ekleniyor. Daha sonra çöp bertaraf bedeli ekleniyor ve Ortahisar Belediyemize gelen 13 lira gibi bir bedel de faturaya yansıyor. Bunun sonucunda fatura 800-1000 liralara kadar çıkıyor. Yani birçok kişi elektrik faturalarının yüzde 50'si kadar fazla su faturası ödüyor. Yapılması gereken yatırımlarınız var, bunlar için de bedele ihtiyaç var ama nasıl kar ettiniz bana gelen bu bilgiyi eksik değilse açıklamanızı bekliyorum."

TİSKİ'nin doğrudan temin yöntemiyle hizmet alımlarının fazlalığına dikkat çeken Zorlu, "Birçok açık ihale yapıyorsunuz, gördüğüm kadarıyla doğrudan temin miktarınız da çok fazla. Bu konuda da bir açıklama yapmanız gerekiyor. Müteahhitlerin çalışmaları sırasında bozduğu yolları ya da sizin açtığınız hatlarla ilgili bozulan asfaltları, Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki asfalt birimiyle yapmadınız. Bu işleri, 30 milyon lira gibi bir bedelle ihale ettiğinizi biliyorum. Belediyemizin bu işi neden kendi imkanlarıyla yapmadı? Niye bu yola gittiniz? Daha mı ekonomik oldu?" diye konuştu.

Uzun zamandır konuşulan İleri Biyolojik Arıtma Tesisi'nin halen başlamadığını da ifade eden Zorlu, "Döneminiz bitiyor, göreviniz biterken mi bu çalışmaya başlayacaksınız?" sorusunu yöneltti.

"SU DEPOLARINDAKİ GÖREVLİLER, DAHA SORUMLU DAVRANMALI"

Ortahisar'da yaşanan içme suyu sorunlarını gündeme getiren Zorlu, "Otomasyona geçtiğiniz için depo kontrol elemanlarınız yok. Artık oturulan yerden depolara su veriliyor, boşaltılıyor, tahliye ediliyor. Ama sanıyorum ki, buralardaki çalışan arkadaşlar oralarda neler olduğunu bilmiyor. Bir örnek vermek istiyorum, Yavuz Selim Kemik Hastanesi'nin batısında bulunan ve Ortahisar'ın merkezine su sağlayan deponun bütün hava bacalarının dipleri çürümüş. Aylardır açık duruyor. Yanında tavuk kümesleri var, çöpü, börtüşü, böceği, yılanı, faresi ne varsa su deposunun içine giriyor. Buradan vatandaşımıza "su içmeyin" demiyorum. Tabii ki klorlanıyordur, bunda bir sıkıntı yok ama bunlar niye gözden kaçıyor? Sorumlu kişiler görevlerini neden yapmıyor?" ifadelerini kullandı.

Bazı kurumların 10 milyona yaklaşan su borcunun silindiğine yönelik duyumlar aldığını dile getiren Zorlu, su faturasını ödemekte zorlanan vatandaşlar için de yapılan bir çalışma olup olmadığını sordu.

"ABONE SAYISINDAKİ ARTIŞ, ŞEHİRLEŞME HIZIYLA KIYASLANDIĞINDA DÜŞÜK"

Şehirleşme hızıyla abone sayısındaki artışlar arasında doğru bir orantı olmadığını, abone sayısının düşük kaldığını belirten Zorlu, "9 bin civarında bir abone artışımız olmuş. Şehirleşme biraz daha hızlı artıyor. Abone artışı sayımızda niye yeterli oranı görmüyorum. Bir de vatandaşlarımızın arazisinden geçen içme suyu ve kanalizasyon hatları var. Vatandaşlarımız bu hatların ana yollara ya da ara arterlere, yollara geçirilmesi hususunda bir çalışmanız olup olmadığını soruyorlar. Bu konuda bir çalışmanız var mı?" sözlerini kullandı.

Trabzonluların kullandığı ancak Trabzon sınırında olmayan yaylalardaki su sorununu gündeme getiren Zorlu, "Buralardaki vatandaşlarımız da su temininde sıkıntı çekiyorlar. Buna yönelik bir çalışma yapmayı düşünüyor muyuz? Çünkü Trabzon Büyükşehir Belediyesi olarak Trabzon dışına destekleriniz oluyor. O yüzden bizim vatandaşımızın kullandığı yaylalarda da içme suyu konusunda bir çalışmamız olacak mı?" sorusunu yönelterek, bu alanlarda yaşanan sorunların çözümüne yönelik çalışma yapılmasını talep etti.

Yapılan bilgilendirme ve görüşmelerin ardından yapılan oylamada, TİSKİ 2025 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı ve 2026 Mali Yılı Tarife Cetveli kabul edildi.