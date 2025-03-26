Cüneyt Mahallesi'nde Ramazan Geleneği - Son Dakika
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Cüneyt Mahallesi'nde Ramazan Geleneği

Balıkesir'in Cüneyt Mahallesi'nde evlerde yemek pişirilmeden, iftar yemekleri dağıtılıyor.

26.03.2025 13:23
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Balıkesir'de Ramazan'da bu köyde evlerde yemek pişmiyor

BALIKESİR - Balıkesir'in Sındırgı ilçesine bağlı Cüneyt Kırsal Mahallesi'nde Ramazan ayında evlerde yemek pişirme geleneği yerini, 9 yıldır sürdürülen anlamlı bir uygulamaya bıraktı. Yaşlı nüfusun yoğunlukta olduğu mahallede, hayırseverlerin desteğiyle hazırlanan iftar yemekleri gönüllüler tarafından her gün kapı kapı dağıtılıyor.

Mahallede başlayan toplu iftar yemekleri geleneği, pandemi döneminde farklı bir boyut kazanarak evlere servis uygulamasına dönüştü. Bu uygulama, özellikle yaşlıların, yemek hazırlamakta zorlananların beğenisini kazandı ve o günden beri Ramazan ayının vazgeçilmezi haline geldi.

Ellerinde sinilerle iftar yemeğini bekliyor

İftar saatinde Cüneyt Mahallesi sakinleri, ellerinde sini ve tabaklarıyla kapılarının önüne çıkarak sıcak yemeklerini teslim alıyor. Ramazan ayı boyunca süren bu güzel gelenek, her akşam farklı bir hayırsever tarafından finanse ediliyor. Mahalle halkının yanı sıra, şehir dışında yaşayan Cüneyt sakinleri de bu dayanışmaya katkıda bulunarak geleneğin yaşatılmasına destek oluyor.

Mahalle sakinlerinin takdirle karşıladığı uygulamayı 9 yıldan bu yana sürdürdüklerini belirten mahalle muhtarı Sadettin Karanfil geleneksel hale getirerek her yıl devam ettireceklerini belirtti.

Yaşlıların hayır dualarıyla bir aile gibi hissettiklerini belirten aşçı Evren Yalçın " 9 yıldır Ramazan ayında bu köyde yemek pişmez. Biz yapıyoruz. Pandemiden bu yana da evlere servis geleneğini başlattık ve sürdürüyoruz. Hep birlikte güzel bir Ramazan geçiriyoruz." dedi.

Mahalle Muhtarlığı ve vatandaşların işbirliğiyle organize edilen bu uygulama, Ramazan ayının ruhuna uygun bir dayanışma örneği sergiliyor. Cüneyt Mahallesi'nde Ramazan sofraları kurulmuyor, onun yerine iftar bereketi her evin kapısını çalıyor. Bu anlamlı gelenek, mahalle sakinleri arasındaki birlik ve beraberlik duygusunu da pekiştiriyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Cüneyt Mahallesi'nde Ramazan Geleneği - Son Dakika

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