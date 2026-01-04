Gazeteci Cüneyt Özdemir'in annesi Çorum'da toprağa verildi - Son Dakika
Gazeteci Cüneyt Özdemir'in annesi Çorum'da toprağa verildi

04.01.2026 14:49  Güncelleme: 14:53
Gazeteci Cüneyt Özdemir'in vefat eden annesi Hamiyet Özdemir, Çorum'da kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi. Cenazeye birçok kişi katıldı.

Gazeteci Cüneyt Özdemir'in hayatını kaybeden annesi Hamiyet Özdemir, memleketi Çorum'da kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

CÜNEYET ÖZDEMİR'İN ANNESİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Gazeteci Cüneyt Özdemir'in hayatını kaybeden annesi Hamiyet Özdemir'in annesi Çorum'da toprağa verildi. Hamiyet Özdemir'in cenazesi defnedilmek üzere Çorum Akşemseddin Camii'ne getirildi. Öğlen namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Özdemir'in cenazesi, Hıdırlık Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenaze namazına, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, Özdemir ailesi ve yakınları, Cüneyt Özdemir'in meslektaşları ve vatandaşlar katıldı. -

Kaynak: İHA

