Çüngüş Çaybaşı Köyü Derneği'nden öğrencilere kışlık bot yardımı - Son Dakika

İstanbul'da bulunan Diyarbakır Çüngüş Merkez Çaybaşı Köyü Derneği, ilçeye bağlı kırsal mahallerdeki çocukları unutmayarak kışlık bot gönderdi.

İstanbul'da bulunan Diyarbakır Çüngüş Merkez Çaybaşı Köyü Derneği, ilçeye bağlı Yeniköy Mahallesindeki okulda okuyan öğrencilere kışlık bot yardımında bulundu. Botlarını giyen çocuklar çok mutlu olduklarını ifade ederek, böyle bir hayra vesile oldukları için dernek yetkililerine teşekkür etti. - DİYARBAKIR