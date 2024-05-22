Çüngüş İlçe Devlet Hastanesi'nde Yatan Hasta Servisi Hizmete Açıldı - Son Dakika
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Çüngüş İlçe Devlet Hastanesi'nde Yatan Hasta Servisi Hizmete Açıldı

Çüngüş İlçe Devlet Hastanesi\'nde Yatan Hasta Servisi Hizmete Açıldı

Diyarbakır'ın Çüngüş İlçe Devlet Hastanesi, vatandaşlara daha kaliteli sağlık hizmeti sunmak amacıyla yatan hasta servisi hizmetine başladı. Sağlık Bakanlığı onayıyla Devlet Hastanesi statüsüne kavuşan hastanede, acil servis, iç hastalıkları, çocuk sağlığı ve hastalıkları, diş polikliniği ve evde sağlık hizmetleri alanlarında hizmet verilmektedir. 10 yataklı yatan hasta servisinin açılmasıyla birlikte ilçe halkına daha nitelikli sağlık hizmeti sunulmaktadır.

22.05.2024 10:28
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Diyarbakır'ın Çüngüş İlçe Devlet Hastanesinde, vatandaşlara daha kaliteli sağlık hizmeti sunmak için yatan hasta servisi hizmet vermeye başladı.

İlçe Entegre Devlet Hastanesi olarak hizmet vermekte iken 01 Şubat 2023 tarihinde Sağlık Bakanlığının onayı ile Devlet Hastanesi statüsüne kavuşan Çüngüş İlçe Devlet Hastanesinde yatan hasta servisi hizmete açıldı. Acil servis, iç hastalıkları, çocuk sağlığı ve hastalıkları, diş polikliniği ve evde sağlık hizmetleri alanlarında hizmet veren hastanede 10 yataklı yatan hasta servisinin hasta kabulüne başlamasıyla ilçe halkına yerinde ve daha nitelikli sağlık hizmeti sunulmaya başlandı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çüngüş İlçe Devlet Hastanesi'nde Yatan Hasta Servisi Hizmete Açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çüngüş İlçe Devlet Hastanesi'nde Yatan Hasta Servisi Hizmete Açıldı - Son Dakika
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