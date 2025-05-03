D-650 Yolunda Hız Yarışı: Kamyon Otomobili Geride Bıraktı - Son Dakika
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D-650 Yolunda Hız Yarışı: Kamyon Otomobili Geride Bıraktı

D-650 Yolunda Hız Yarışı: Kamyon Otomobili Geride Bıraktı

Geyve'de 139 km/h hızla giden otomobil, hız limitini aşan kamyona yetişmekte zorluk çekti.

03.05.2025 13:23
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Sakarya'nın Geyve ilçesi D-650 kara yolunda bir otomobil sürücüsü 139 kilometre hızla gitmesine rağmen kamyona yetişemedi. Hız limitini aşan kamyonun tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntü, sık sık tır-kamyon gibi büyük araç kazalarıyla gündeme gelen ve Türkiye'nin önemli geçiş güzergahlarından biri olan Sakarya- Bilecik D-650 kara yolu Geyve ilçesi Köprübaşı Mahallesi mevkisinde kaydedildi. Pamukova istikametine doğru seyir halinde olan ve 06 DHE 214 plakalı kamyon sürücüsü hız limitini tanımadı. Yüksek hızda giden kamyona, aynı yolda seyir halinde olan bir otomobil sürücüsü yetişmekte güçlük çekti. O anlar ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi. "Yetişmek için çıktığımız hız. Hala daha yetişemiyoruz" ifadeleri ile kaydedilen görüntülerde, otomobilin 139 kilometre hıza ulaştığı ve ancak hala kamyona yetişmekte zorluk çektiği görüldü. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel D-650 Yolunda Hız Yarışı: Kamyon Otomobili Geride Bıraktı - Son Dakika

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