DAGC Başkanı Ayhan Türkez: "Cumhuriyet yönetimi ilk kez Erzurum’da kayıtlara geçti" - Son Dakika
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DAGC Başkanı Ayhan Türkez: "Cumhuriyet yönetimi ilk kez Erzurum’da kayıtlara geçti"

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DAGC Başkanı Ayhan Türkez: "Cumhuriyet yönetimi ilk kez Erzurum’da kayıtlara geçti"
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Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti (DAGC) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Türkez, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 103. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti (DAGC) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Türkez, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 103. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Türkez mesajında, Erzurum'un küllerinden doğan yeni Türk devletinin temellerinin atıldığı kutlu bir şehir olduğunu vurguladı.

Cumhuriyetin 103. yılının tüm yurtta coşkuyla kutlandığını belirten DAGC Başkanı Ayhan Türkez, işgale uğramış bir yurtta umutların yok olduğu bir dönemde Erzurum'un tarihi bir sorumluluk üstlendiğini ifade etti. İstanbul'dan başlayan bağımsızlık yolculuğunda Samsun ve Amasya'nın ardından son durağın Erzurum olduğunu hatırlatan Türkez, kentin Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına kucak açarak Milli Mücadele'nin mihenk taşı olduğunu belirtti.

"Cumhuriyet yönetimi ilk kez Erzurum'da kayıtlara geçti"

Erzurum Kongresi'nin stratejik önemine dikkat çeken Türkez, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Erzurum ve bölge illerinden kongre delegelerinin vatanın kurtarılması yönündeki inanç ve imanları, Gazi Paşa ve yanındaki heyetin milletine olan inancını güçlendirmiştir. Gazi Şehir Erzurum, bu ortamda Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı kutlu bir şehir olmuştur. Kurulacak yeni Türk devletinin yönetim şeklinin Cumhuriyet olacağı da ilk kez Erzurum'da kayıtlara geçmiştir. Erzurum Kongresi'nde manda ve himaye reddedilmiş; vatanın bir bütün olduğu ve bölünemeyeceği tüm dünyaya ilan edilmiştir."

"Cumhuriyet, insanın insanca yaşatılacağı bir sistemdir"

Cumhuriyetin devlet-millet bütünlüğü ve millet iradesine saygı anlamı taşıdığını aktaran Türkez, "Cumhuriyet, insanın insanca yaşatılacağı; Türk milletinin ruhunda her zaman ifadesini bulan sevgi, saygı ve hoşgörü sistemidir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan günümüze kadar geçen bir asrı aşkın sürede ülkemizin siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyal alanlarda çok büyük ilerlemeler kaydetmesi hepimizin gurur kaynağıdır" dedi.

"Bu Cumhuriyet kolay kazanılmadı"

Bugün yaşayan nesillere düşen en büyük görevin ataların canı pahasına kurduğu devleti korumak ve yüceltmek olduğunu vurgulayan Türkez, mesajını şu sözlerle tamamladı: "Bu devlet ve cumhuriyet kolay kurulmadı ve kazanılmadı. Güçlü yarınlara olan inancımızla, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı en içten duygularımla tebrik ediyor; Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere kahraman silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz."

Kaynak: İHA
Türkiye CumhuriyetiCumhuriyet BayramıDoğu AnadoluErzurumYerelSon Dakika

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