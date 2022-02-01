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Dağda mahsur kalan çobanın yardımına AFAD yetişti - Son Dakika

Dağda mahsur kalan çobanın yardımına AFAD yetişti

01.02.2022 17:46

- Dağda mahsur kalan çobanın yardımına AFAD yetişti Denizli'de AFAD ekipleri zorlu kış gününde dağda mahsur kalan çoban ve hayvanları için erzak ulaştırdı.

- Dağda mahsur kalan çobanın yardımına AFAD yetişti

DENİZLİ - Denizli'de AFAD ekipleri zorlu kış gününde dağda mahsur kalan çoban ve hayvanları için erzak ulaştırdı.

Denizli'de Pamukkale ilçesi 3. Çeşme mevkiinde yer alan dağda mahsur kalan çoban, AFAD ekiplerinden yardım istedi. Çetin kışın geçtiği bölgede erzak ve yem bulamayan İbrahim Çivi, AFAD ekiplerini aradı. Çoban ile iletişim kuran AFAD ekipleri ise hemen araçlara erzak ve yem doldurdu. Erzak ve yemleri çobana yetiştirmek isteyen AFAD ekipleri karla kapanan yolda saatlerce uğraş verdi. Zorlu mücadelelinin ardından ekipler kısa süre de ahılın bulunduğu mevkiye ulaştı. Yardımına gelen ekipleri gören İbrahim Çivi sevinçle karşıladı. AFAD ekiplerinin destek vermesiyle kendisi ve hayvanları soğuk kış gününde açlıktan son anda kurtarıldı.

7 çuval yemi ve erzakları araçtan indiren ekipler, aç kalan hayvanları kendi elleriyle besledi. Görevlerini her türlü zor şartlar altında tamamlayan ekiplere İbrahim Çivi, teşekkür etti. Daha sonra ise AFAD ekipleri bölgeden ayrıldı.

Dağda mahsur kalan çobanın yardımına AFAD yetişti
Dağda mahsur kalan çobanın yardımına AFAD yetişti
Dağda mahsur kalan çobanın yardımına AFAD yetişti

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Pamukkale, Denizli, Çeşme, AFAD, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Dağda mahsur kalan çobanın yardımına AFAD yetişti - Son Dakika


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