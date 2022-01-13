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Dağlardan gelen şifa kaynağı: Kuşburnu - Son Dakika

Dağlardan gelen şifa kaynağı: Kuşburnu

13.01.2022 22:37

Dağlardan gelen şifa kaynağı: Kuşburnu Kuşburnu salgın döneminde en çok talep gören ürünler arasında yer aldı Doğadan bin bir zahmetli toplanan, kış aylarında içeriğindeki yüksek vitamin değeri nedeniyle çay ve marmelat olarak rağbet gören kuşburnu, salgın döneminde en çok talep gören...

Dağlardan gelen şifa kaynağı: Kuşburnu

Kuşburnu salgın döneminde en çok talep gören ürünler arasında yer aldı

DENİZLİ - Doğadan bin bir zahmetli toplanan, kış aylarında içeriğindeki yüksek vitamin değeri nedeniyle çay ve marmelat olarak rağbet gören kuşburnu, salgın döneminde en çok talep gören ürünler arasında yer aldı.

Ülkemizin birçok dağ kesiminde yetişen ve zengin C vitamini sayesinde bağışıklık sistemini güçlendiren kuşburnu bitkisine talep arttı. Son yıllarda tüm dünyayı saran salgına karşı korunmak için en büyük şifa olarak gösterilen kuşburnu, pazar tezgahlarında da yerini aldı. Daha çok vatandaşlar tarafından kış aylarında bağışıklık sisteminin güçlenmesi için bitkisel çaylar başta olmak üzere marmelat ve reçel yapımında kullanılan kuşburnu, semt pazarlarında kilosu 50 TL'ye satılıyor.

Denizli'de dağdan topladığı bitkileri pazarda satarak geçimini sağlayan Mehmet Cambaz, tüm dünyayı saran salgın ve havaların soğuk olmasıyla birlikte vatandaşların doğada yetişen bitki ürünlerine yöneldiğini söyledi. Cambaz, "Kuşburnunda mükemmel bir C vitamini bulunuyor. Kuşburnun 9-10 farklı çeşit insan vücuduna faydası var. Kuşburnu hem çay hem de reçeli yapılıyor" dedi.

"Yabani ağaç diye herkes kesiyor"

Birçok vatandaşın bilinçsizce, kötü görüntü ve faydası olmadığını düşündüğü için kuşburnu ağacını kestiğini söyleyen Mehmet Cambaz, ağacın verdiği meyvenin faydasını saymakla bitiremedi. Cambaz, "Yabani ağaç diye herkes kesiyor. Bunlar yanlış daima yetiştirilmesi gerekiyor. Mide bulantısı, kusma, kalbi güçlendirir ve kabızlığı gideriyor. Birçok faydası bulunuyor, anlatmakla bitmiyor. Herkes kuşburnu arıyor. Kuşburnunu toplamak çok zahmetli. Yaz ve kış talep görüyor. Artık son mevsimi kuşburnun zamanı bitiyor. Kuşburnun fiyatı mevsimine göre değişiyor. Ben dağdan dikenlerin içerisinde 2-3 güne topluyorum. Ancak emeğimin azda olsa fiyatını çıkarıyor. Kuşburnu toplarken hem yiyorum hem de elimi dikenler yırtıyor. Biz pazarda 50 TL'ye, aktarlar ise 100 TL'ye satıyor" diye anlattı.

Pazara kuşburnu almaya gelen Hüseyin Kurtoğlu ise, kuş insan sağlığına birçok faydasının olduğunu ifade etti. Kurtoğlu, "Şimdi kuşburnun faydalarını saymakla bitmez. Kuşburnu her türlü derde faydalı olduğu için aldık. Eve götürüp kaynatıp içeceğiz. Vücudumuza çok yararlı. Sürekli doktora gitmek yerine dağdan yetişen bitkileri yemek lazım. Ben taze olan bitki ve meyveleri tüketmekte yararlı görüyorum. Pandemiden dolayı dağda yetişen bitkilerin insan vücuduna iyi geldiğini görüyoruz. Vatandaşların bu tür bitkileri alması ve kullanması gerekiyor"

Dağlardan gelen şifa kaynağı: Kuşburnu
Dağlardan gelen şifa kaynağı: Kuşburnu
Dağlardan gelen şifa kaynağı: Kuşburnu

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Türk Lirası, Kuşburnu, Denizli, Bitki, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Dağlardan gelen şifa kaynağı: Kuşburnu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dağlardan gelen şifa kaynağı: Kuşburnu - Son Dakika
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