DAK ekibi Dumlupınar Zafer Anıtı\'na ziyarette bulundu

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Dorlion Arama Kurtarma (DAK) ekibi, 30 Ağustos nedeniyle Dumlupınar Zafer Anıtı'na ziyarette bulundu.

30 Ağustos Zafer Bayramı, her yıl olduğu gibi bu sene de yurt genelinde coşkuyla kutlandı. Bu çerçevede, Eskişehir'den yola çıkan DAK ekibi, Kütahya'nın Dumlupınar ilçesine gitti. 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'un anısına Zafer Anıtı'na ziyarette bulunan DAK ekibi, başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitler için rahmet diledi. - ESKİŞEHİR