Dalaman'da Halk Market Açıldı - Son Dakika
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Yerel

Dalaman'da Halk Market Açıldı

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31.05.2025 13:12  Güncelleme: 13:53
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Dalaman\'da Halk Market Açıldı
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Muğla Dalaman Belediyesi, vatandaşların uygun fiyatlarla alışveriş yapabilmesi için 'Halk Market' açtı. Belediye Başkanı Sezer Durmuş, bu projenin doğal ve yerel ürünleri halkla buluşturmayı amaçladığını belirtti. Açılışa CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem de katıldı.

(MUĞLA) - Muğla Dalaman Belediyesi'nde vatandaşların daha uygun fiyata alışveriş yaparak, ekonomilerine katkı sağlanması amacıyla "Halk Market" açıldı. Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş, "Bu proje halkımızın doğal, organik ve yöresel ürünlere  uygun fiyata ulaşa bilmeleri amacıyla hayata geçirildi burada satılan her ürün toprağımıza emek veren üreticimizin kooperatifindeki emek veren kadınlarımızı alın teridir" dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem ise, "Şunu bilmenizi isterim ki bizim belediyelerimize ne kadar baskılar olursa olsun örgütünün gücü ile çok güzel hizmetler vermekte" diye konuştu.

Dalaman Belediyesi uygun fiyatlı alışveriş yapılması amacıyla "Halk Market" açtı. Açılışa; CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş, İlçe Başkanı Bilal Sarıhan, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından açılış gerçekleştirildi. Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş, şunları söyledi:

"Bugün burada üreticimiz tüketicimiz için kıymetli bir açılışı gerçekleştirğimiz Halk Market ve Halk Kafe sadece bir satış noktası değil dayanışmanın emeğin ve yerel kalkınmanın somut bir örneğidir. İlçemizde bir ilki gerçekleştirmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Bu proje halkımızın doğal, organik ve yöresel ürünlere  uygun fiyata ulaşa bilmeleri amacıyla hayata geçirildi burada satılan her ürün toprağımıza emek veren üreticimizin kooperatifizdeki emek veren kadınlarımızı alınteridir. Sadece kooperatif ürünlerinin satıldığı bu markette hedefimiz nettir üreticilerimize  doğrudan destek olmak halkımıza kaliteli ve uygun fiyatları sunmaktır. Bizim belediyecilik anlayışımız tam da budur. Halk için, ekmek için yerel kalkıma için çalışmaktır."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem ise şunları söyledi:

"Bugün buraya geldiğimde çok güzel hizmetler olduğunu gördüm. Şunu bilmenizi isterim ki bizim belediyelerimize ne kadar baskılar olursa olsun örğütünün gücü ile çok güzel hizmetler vermekte. Gerçekten belediyelerimiz üzerine çok büyük baskılar var kince, düşmanca uygulamalar yapmalarına rağmen bizim belediye başkanlarımız çok güzel hizmetler vermekte. Ben bu çalışmaları gördükçe tüm belediye başkanlarımızı kutluyorum. CHP'li belediyerin olduğu her bölgede vatandandaşlarımız mutluluk içinde yaşayacak almadığı hizmetleri alacaklar. Görmedikleri saygıyı görecekler buna emin olun. Bizim gittiğimiz her yerde her dokunduğumuz vatandaş bize bunu yansıtıyor. Yıllardır iktidar partisinin yönetiminde olan belediyeler aslında her imkanı yaratabilecekken bugün Dalaman Muğla'da turizmde istediği katkıyı alamamış pozisyonda, bu ayıp onlara yeter. Belediye başkanlarımız 'önce halk' diyor. Önce yandaş demiyor bizim tek isteğimiz iktidar olmak iktidar olmak yürekleri ve cesaretleri varsa  sandığı getirir milletin önüne koyar bizden korkmayın cesaretiniz yüreğiniz varsa erken seçim sandığı vatandaşın önüne koyun."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Dalaman'da Halk Market Açıldı - Son Dakika

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