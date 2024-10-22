Dalaman'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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(MUĞLA) - Muğla'nın Dalaman ilçesi Akkaya vadisinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Muğla'nın Dalaman ilçesi Akkaya Vadisi'nde ormanlık alanda yangın çıktı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın, Muğla Orman Genel Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesi sonucunda kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.