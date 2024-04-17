Dalgıç polisler, şehit polis memuru Mehmet Hulusi Çatalyürek için anma dalışı gerçekleştirdi - Son Dakika
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Yerel

Dalgıç polisler, şehit polis memuru Mehmet Hulusi Çatalyürek için anma dalışı gerçekleştirdi

Dalgıç polisler, şehit polis memuru Mehmet Hulusi Çatalyürek için anma dalışı gerçekleştirdi

Dalgıç polisler, 19 yıl önce dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kore Cumhurbaşkanı Roh Moo-Hyun'un boğaz turu yaptığı yatı kontrol için gerçekleştirdiği dalış sonrası şehit olan polis memuru Mehmet Hulusi Çatalyürek için anma dalışı gerçekleştirdi.

17.04.2024 10:40
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Dalgıç polisler, 19 yıl önce dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kore Cumhurbaşkanı Roh Moo-Hyun'un boğaz turu yaptığı yatı kontrol için gerçekleştirdiği dalış sonrası şehit olan polis memuru Mehmet Hulusi Çatalyürek için anma dalışı gerçekleştirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'nde 10 yıl boyunca "kurbağa adam" olarak görev yapan polis memuru Mehmet Hulusi Çatalyürek, 16 Nisan 2005 tarihinde dönemin Başbakanı Erdoğan ve dönemin Kore Cumhurbaşkanı Hyun'un Boğaz turuna çıkmasından önce Beşiktaş'ta alınan güvenlik önlemi kapsamında dalış yapmıştı.

Erdoğan ile Kore Cumhurbaşkanının yatını kontrol etmişti

Erdoğan ve Hyun'un boğaz turu yaptığı bir otele ait "The İstanbul" adlı özel gezi yatında rutin güvenlik incelemesi yapan deniz polisi Çatalyürek, görev dalışının ardından kalp krizi geçirerek 45 yaşında şehit olmuştu.

19 yıl önce dalış görevi sonrasında kalp krizi geçirerek şehit düşen 2 çocuk babası emniyet mensubunu meslektaşları unutmadı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, Çatalyürek anısına dün aynı tarih ve saatte polis memurunun şehit olduğu Dolmabahçe Sarayı Sahili bölgesinde eğitim dalışı gerçekleştirdi.

"Kader gayrete aşıktır" notuyla anıldı

Şehidin yıldönümünü anma dalışı yapan dalgıç polisler, deniz tabanında Türk bayrağı açtı, "Kader gayrete aşıktır", "Hulusi Çatalyürek ruhun şad olsun; İstanbul SGA" yazılı kısa notlar paylaştılar. Dalgıç polisler, deniz dibinde açtıkları Türk bayrağı ile yüzeye çıkarak anma merasimine son verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Kore, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Dalgıç polisler, şehit polis memuru Mehmet Hulusi Çatalyürek için anma dalışı gerçekleştirdi - Son Dakika


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