Damal\'da Halk Ekmek Fırını Açıldı

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Ardahan'ın Damal ilçesinde Halk Ekmek Fırını açtı. Büyükşehir Belediyesi tarafından İlçe merkezindeki Atatürk Caddesi'nde inşa edilen Halk Ekmek Fırını'nın açılışına yoğun ilgi gösterildi.

Burada düzenlenen törende konuşan Damal Belediye Başkanı Kemal Çamliyurt, "Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen ağabeyimize en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Sayın Başkanımızın bu desteği Damal gibi küçük ama yüreği büyük bir ilçenin büyük projelere imza atabileceğinin en güçlü göstergesi olmuştur" dedi. Damal Kaymakamı Ahmet Sami Meram da, söz konusu yatırımdan dolayı Başkan Sekmen'e teşekkür etti. AK Parti Ardahan Milletvekili Kaan Koç da, "Bugün burada Damal'ımız için son derece kıymetli bir hizmetin açılışında sizlerle bir araya gelmiş olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Doğu Anadolu bölgemizdeki tüm illerimize, ilçelerimize desteklerde bulunan ve insana dokunan böylesi anlamlı bir yatırımı, hibe olarak Damal ilçemize kazandıran bölgemizin abisi, örnek belediyeciliğin öncülerinden Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sekmen'e gönülden teşekkür ediyorum. Sayın Başkanımız sadece Erzurum'da değil, bölge illerinde de gönül belediyeciliğinin örneklerini sergileyerek bizlere destek olmayı sürdürüyor. Ardahan'ımızda da tüm ilçelerde ve her köşede dayanışmamızın eseri olarak destekleri bulunmaktadır. Bugün açılışını yaptığımız bu fırın da, sadece bir tesis değil; üretimin, bereketin ve dayanışmanın simgesidir" diye konuştu.

"Erzurum'dan Damal'a Güzel Bir Kardeşlik Köprüsü Kurduk"

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de, "Erzurum Büyükşehir Belediyemizin öncülüğünde Ardahan'ımızın kadim ve vakur ilçesi Damal'a kazandırdığımız Halk Ekmek Fırını vesilesiyle bir arada bulunmanın heyecanını, bahtiyarlığını ve gururunu yaşıyoruz" şeklinde konuştu. "Biz bu toprakları sadece coğrafi sınırlar olarak değil; kardeşlik coğrafyası, gönül yurdu ve millete hizmetin kutsal bir mekanı olarak görüyoruz. Erzurum'dan Damal'a uzanan bu kardeşlik köprüsü; samimiyetle, dayanışmayla, muhabbetle örülmüş bir gönül köprüsüdür" diyen Başkan Sekmen, şöyle devam etti: "Zira bizim siyasetimiz; hizmet siyasetidir, gönül belediyeciliğidir, millete efendi değil, hizmetkar olma siyasetidir. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz bu Halk Ekmek Fırını; sadece bir tesis değil, aynı zamanda sosyal adaletin, ekonomik dengelemeye katkı sunmanın, kırsal kalkınmayı desteklemenin ve vatandaşın sofrasına bereket ulaştırmanın mütevazı ama çok kıymetli bir adımıdır. Ekmek; berekettir, emektir, alın teridir. Damal, tarihiyle, insanıyla, dirayetiyle, Anadolu irfanını taşıyan müstesna ilçelerimizden biridir. Biz Erzurum Büyükşehir Belediyesi olarak; yalnızca kendi sınırlarımız içinde değil, gönül ve hizmet sınırlarımız içinde kalan her bir ilçeye, her bir kardeşimize ulaşmayı görev biliyoruz. Çünkü biz, "Komşusu açken tok yatan bizden değildir." diyen bir peygamberin ümmetiyiz. Damal'a kazandırdığımız bu yatırımlar; sadece bugünü değil, yarını da düşünen bir vizyonun ürünüdür. Gıda arz güvenliğinden üretim alt yapısına, sosyal belediyecilikten halkın refahına kadar birçok noktada stratejik bir adımdır. Halk Ekmek Fırını ile birlikte Damal'ımızın gelişimine katkı sunduk. Belediye Başkanımız Sayın Kemal Çamliyurt'un da yerel gayret ve vizyonuyla şekillenen bu süreç, bir dayanışma örneği olarak hafızalarda yer alacaktır." Konuşmaların ardından Damal Halk Oyunları ekibi folklor gösterisi sundu, daha sonra Halk Ekmek Fırını'nın açılışı yapıldı. - ERZURUM