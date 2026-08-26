Damla Gönüllülük Hareketi heyetinden Başkan Arı’ya ziyaret

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde yürütülen "Damla Gönüllülük Hareketi" kapsamında Nevşehir'e gelen ulusal ve uluslararası üniversite öğrencilerinden oluşan gönüllü heyet, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'yı ziyaret etti.

Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Hakan Keskin ile Nevşehir Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Aldemir'in de hazır bulunduğu ziyarette, farklı kültür ve eğitim alanlarından gelen gençler bir araya geldi.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette gönüllü gençler, Damla Gönüllülük Hareketi kapsamında yürüttükleri sosyal sorumluluk projeleri ve saha çalışmaları hakkında Başkan Arı'ya bilgi verdi. Toplumsal dayanışma, çevre, eğitim ve sosyal sorumluluk alanlarında gerçekleştirilen çalışmaların da ele alındığı ziyarette, gençler deneyimlerini paylaştı.

"Gençlerimizin enerjisi geleceğimize ışık tutuyor"

Gönüllü heyetini Nevşehir'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Rasim Arı, gönüllülük bilincinin ve gençlerin toplumsal hayata katılımının önemine dikkat çekti.

Başkan Arı, "Ülkemizin ve dünyanın dört bir yanından gelen gençlerimizi kentimizde ağırlamaktan gurur duyuyoruz. Gençlerimizin enerjisi, yardımseverliği ve vizyonu geleceğimize ışık tutuyor. Yerel yönetim olarak gençlerimizin yanında yer almaya ve gönüllülük esaslı her türlü projeyi desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Farklı kültürler arasında gönüllülük köprüsü

Ziyarette, Damla Gönüllülük Hareketi'nin yalnızca sosyal yardım faaliyetlerinden ibaret olmadığı, farklı coğrafyalardan gelen gençleri gönüllülük ortak paydasında buluşturarak kültürlerarası etkileşime de katkı sunduğu ifade edildi.

Gönüllü gençler ise Nevşehir'de gösterilen misafirperverlik ve gençlere yönelik çalışmalara verilen destek nedeniyle Başkan Rasim Arı'ya teşekkür etti.