Danıştay failinin babası oğlunun suçsuz olduğunu söyledi ve FETÖ bağının araştırılmasını

Danıştay faili Alparslan Arslan'ın babası İdris Arslan, oğlunun Danıştay saldırısından önce Fethullah Gülen'in akrabalarıyla o süreçte görüştüğünü belirterek, "Avukat Kemalettin Gülen'le bir görüşmeleri olmuş. Dolayısıyla FETÖ bağı, ilişkisi, ilintisi varsa bunun mutlaka ortaya çıkarılması lazım. Oğlum her ziyaretimde 'baba ben suçsuzum' diyordu fakat duruşmalara getirildiğinde kendinde değildi" dedi.

17 Mayıs 2006 tarihinde Danıştay'ın Necatibey Caddesi'ndeki eski binasında meydana gelen silahlı saldırıda Danıştay 2. Daire Üyesi Mustafa Yücel Özbilgin hayatını kaybederken, 2. Daire Başkanı Mustafa Birden, 2. Daire üyeleri Ayfer Özdemir ve Ayla Gönenç ile 2. Daire Tetkik Hakimi Ahmet Çobanoğlu yaralanmıştı. Saldırıyı gerçekleştirdiği iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet ve 72 yıl hapis cezasına çarptırılan Alparslan Arslan, tutuklu bulunduğu İstanbul Maltepe Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki koğuşunda 16 Şubat 2023 tarihinde ölü bulunmuştu.

Danıştay faili Alparslan Arslan'ın babası İdris Arslan, oğlunun suçsuz olduğunu belirterek, olayda FETÖ bağlantısı olduğunu öne sürdü. Dosyanın yeniden açılması için gerekli başvuruları yaptığını ifade eden İdris Arslan, "Hep 'oğlum masum' dedim, 'oğlum suçsuz' dedim. Bana göre çok önemli gerekçeler var. Ben bunu durup dururken sebepsiz yere 'oğlum masum' demedim. Çünkü ölüm haberinin geldiği güne kadar biz Alparslan'la görüşmelerimizde Alparslan bana defalarca 'Baba ben masumum, benim bu işte bir alakam, bir ilgim yok' dediği çok oldu. Ama duruşmalara geldiği zaman Alparslan kendinde olmadığını, dolayısıyla kendisini ifade etmediğini bizzat gördüm. Mahkeme başkanlığına dilekçe yazarak Alparslan'ın koruma altına alınması gerektiğini, Alparslan'ın normal zamanlarda nispeten kendine geldiğini, kendine geldiği dönemlerde olayla bir alakası olmadığını söylediğini ancak duruşma günü yaklaştığı zaman Alparslan'ın sağlığının bozulduğunu belirttim. Ama maalesef dilekçelerim ciddiye alınmadı" şeklinde konuştu.

İdris Arslan, olayda tetiği çekenin başkası olduğunu iddia ederek, "Hatta şunu da belirteyim, Osman Yıldırım, biliyorsunuz olayın faillerinden biri. Osman Yıldırım 15 Temmuz darbe girişiminden önce Avrupa'ya kaçtı. Bulgaristan, Fransa derken orada sanırım 1 yıla yakın kaldı. Oradan döndükten sonra Osman Yıldırım'la gittim yüz yüze bizzat görüştüm. Osman Yıldırım'a dedim, 'Osman Yıldırım sen çok şey biliyorsun. Açıklama yapman lazım. Sen dedim açıklama yap, benim evlerim var evlerimi satarım, sana istediğin kadar parayı veririm' demiştim. Osman Yıldırım bana cevaben 'Hayır, ben bu halimle konuşamam, devletin bana güvence vermesi lazım. Devlet bana güvence verirse ben konuşurum, o zaman Yusuf kuyudan çıkar.' Yusuf dediği benim oğlum Alparslan Arslan. Buradan da anlaşılıyor ki Alparslan mağdur, kuyuya atıldı. Kim tarafından? İşte esas sorulması gereken soru burası" dedi.

"Fethullah Gülen'in akrabalarıyla o süreçte görüştüğü olmuştu"

Elinde yeterince bilgi, belge ve veri olmadığını aktaran Arslan, "Ben kimseyi suçlayamam ama kimsede suçsuzdur diyemem. Yani FETÖ deniliyor, FETÖ suçlu da olabilir, olmayabilir de. Yani bunu devletin araştırıp ortaya çıkarması lazım, hala o kanaatteyim. Danıştay saldırısından önce Fethullah Gülen'in akrabalarıyla o süreçte görüştüğü olmuştu. Avukat Kemalettin Gülen'le bir görüşmeleri olmuş. Kemalettin Gülen kendisine 'Sen Ankara'ya gidiyorsun, biz elimizden geleni yaparız' diye Alparslan'a bir sözü olmuştu. Bu mahkeme sürecinde de dile geldi. Dolayısıyla FETÖ varsa bağı, ilişkisi, ilintisi bunun mutlaka ortaya çıkarılması lazım, ben yok demiyorum. Ama benim elimde veri yok. Veri olmadığı zaman bu kadar çok ciddi bir konuda birilerini suçlamak öyle hemen kolay olmaması lazım diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"İnşallah benim oğlumun dosyasını da yeniden açarlar"

Konuşmalarını sürdüren Arslan, "Ama tekrar söylüyorum; Alparslan suçsuz, Alparslan masum, tetiği çeken başkası. Bu tetiğin başkası tarafından çekildiğinin en büyük göstergesi de kamera kayıtlarının silinmesi veya kameraların kapatılmış olması Danıştay'daki kamera kayıtlarının. Günümüzde her köşe başında kameralar var ama o süreçte o kadar ciddi bir olay sırasında kameralar kapalı veya kapatılmış. Düşündüren bir durum. Sadece bu değil, buna benzer birçok veri bu işin böyle dışarıdan görüldüğü gibi olmadığını bize gösteriyor. Benim anlatacaklarım daha çok var da fazla uzatmadan belirteyim. Bu olayın yeniden ele alınması lazım, bu dosyanın yeniden açılması lazım. Faili meçhuller dosyasının yeniden açılması çok sevindirici bir olay, inşallah benim oğlumun dosyasını da yeniden açarlar" diye kaydetti.