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DAP ve TÜİK Personeline Protokol ve Sosyal Davranış Kuralları Eğitimi Verildi - Son Dakika
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DAP ve TÜİK Personeline Protokol ve Sosyal Davranış Kuralları Eğitimi Verildi

Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) personeline, Protokol ve Sosyal Davranış Kuralları Eğitimi verildi. Eğitim programında kıyafet kuralları, hitap ve üslup, beden dili gibi konular üzerine eğitim verildi ve protokol kurallarının önemi vurgulandı.

DAP ve TÜİK Personeline Protokol ve Sosyal Davranış Kuralları Eğitimi Verildi
25.12.2023 - 09:50,
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Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) personeline "Protokol ve Sosyal Davranış Kuralları Eğitimi" verildi.

DAP İdaresi Yönetim Hizmetleri Koordinatörlüğü tarafından hazırlanan ve 2 gün 5 saat süren eğitim programı DAP Konferans Salonu'nda yapıldı.

Programa, DAP İdaresi Başkan Yardımcısı Melih Kirişci, TÜİK Erzurum Bölge Müdürü Mehmet Fatih Temuçin ve her iki kurumun personelleri katıldı.

Kamu Yönetimi Uzmanı Nihat Aytürk'ün konuyla ilgili videosunu izleyen personeller, kıyafet kuralları, hitap ve üslup, beden dili, karşılama ve ağırlama gibi konular üzerine eğitim aldılar.

Protokol kurallarının, kamusal alan ve sosyal yaşamda düzenlenen etkinliklerde, resmi iş ilişkilerinde, resmi yazışmalarda, resmi görüşme ve toplantılarda yöntem ve biçim yönünden uyulması ve uygulanması gereken kurallar bütünü olduğunun belirtildiği programda, resmi hayatta temsilin esas olduğunun altı çizildi.

Protokol kurallarına uymanın ve ast-üst ilişkilerine dikkat etmenin hayati önemde olduğu belirtildiği toplantıda, saygı ve nezaket kurallarının bilinmesi ve bunlara uygun hareket edilmesi gerektiği anlatıldı. - ERZURUM

Kaynak: İHA
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