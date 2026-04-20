Darende\'de muhtarlarla istişare toplantısı

Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, mahallelerin ihtiyaç, talep ve önceliklerini değerlendirmek amacıyla muhtarlarla istişare toplantısında bir araya geldi. Toplantıda mahallelerin mevcut durumu ele alınırken, yapılması planlanan çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Başkan Bozkurt, ortak akıl ve güçlü iş birliği anlayışıyla ilçenin her mahallesine en iyi hizmeti ulaştırmak için çalışmaların sürdüğünü belirterek, toplantıya katılan muhtarlara teşekkür etti. - MALATYA