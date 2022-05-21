Darende'de öğrenciler kültür gezisine çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Darende'de öğrenciler kültür gezisine çıktı

21.05.2022 14:32
Darende'de öğrenciler kültür gezisine çıktı

Darende ilçesinde 40 lise öğrencisi 'Kültür Rotamız Olsun. Gençliğe Kanat Olsun' projesi çerçevesinde, İstanbul, Çanakkale ve Bursa illerini çevreleyen 3 günlük geziye gönderildi.

Darende ilçesinde 40 lise öğrencisi 'Kültür Rotamız Olsun. Gençliğe Kanat Olsun' projesi çerçevesinde, İstanbul, Çanakkale ve Bursa illerini çevreleyen 3 günlük geziye gönderildi.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce desteklenen "Kültür Rotamız Olsun. Gençliğe Kanat Olsun" adlı proje çerçevesinde Darende Kültür Sanat Derneği tarafından ilçede lise düzeyinde eğitim gören okulların en başarılı öğrencileri Bursa, Çanakkale ve İstanbul'a geziye gönderildi.

Darende Kaymakamı Ökkeş Safa Türkoğlu'nun da desteklediği proje çerçevesinde düzenlenen kültür gezisi programında öğrenciler Bursa, Çanakkale ve İstanbul'daki tarihi ve tabiat güzellikleri yerinde görecekler. Öğrenciler ayrıca tarihin önemli dönüm noktalarından biri olan Çanakkale savaşlarının yaşandığı yerleri de yakından görme fırsatı bulacaklar.

Darende Kültür Sanat Derneği Başkanı İbrahim Alaattin Ateş, Darende İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü ile birlikte yürüttükleri proje çerçevesinde lise öğrenimi gören gençlere yönelik seminer ve eğitim programları gerçekleştirdiklerini söyledi. Darende Kaymakamı Ökkeş Safa Türkoğlu'nun da yakın ilgisi ile daha da bir önem kazanan projeleri çerçevesinde önümüzdeki günlerde gençlerin yaşlıları ziyaret ederek, dede torun ilişkilerinin de pekiştirilmesi yönünde çalışmalar yapacaklarını söyledi.

Bugün 40 gencin 3 gün sürecek geziye çıktıklarını da belirten Ateş, "İnşallah bu gezimiz sonunda gençlerimiz cennet vatanımızın tarih, kültür ve tabiat güzelliklerini görmelerine vesile olmanın mutluğunu yaşıyoruz. Darende Kültür Sanat Derneği olarak bundan sonra da bu tür faaliyetleri yapma gayreti içerisinde olacağız. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz her şeyin en güzeline layıktırlar" diye konuştu.

Darende Kaymakamlık binası önünden yola çıkan öğrencileri, aileleri ve İlçe Müftüsü Muhammed Yusuf Yaşar dualarla uğurladı. - MALATYA

YORUMLAR
500
Bayramiç'te hırsızlık şüphelisi 2 kişi tutuklandı Bayramiç'te hırsızlık şüphelisi 2 kişi tutuklandı Bursa'da köpeğe eziyet eden 3 kişi hakkında işlem yapıldı Bursa'da köpeğe eziyet eden 3 kişi hakkında işlem yapıldı
Kaynak: İHA

Çanakkale, Hisarcık, Darende, Bursa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Darende'de öğrenciler kültür gezisine çıktı - Son Dakika


Son Dakika
14:33 Ekonomik sıkıntılardan kim sorumlu? Yüzde 62'nin cevabı aynı: İktidar! AK Parti ve MHP seçmeninin yarısına göre ise sorumlu dış güçler!
14:22 Dursun Özbek seçilirse Okan Buruk ya da Nuri Şahin'le çalışmaya karar verdi
14:13 Suriye Dışişleri Bakanlığı "1 milyon Suriyelinin geri gönderilmesine" karşı çıktı: Kesinlikle reddediyoruz!
14:07 Rafet El Roman'dan şampiyon Trabzonspor'a şarkı!
14:05 Joe Biden: Kim Jong-un samimi ve ciddi olursa görüşürüz
13:52 Dublör gibi dilenci: Kolunu bacağını sarıp engelli taklidi yapıyordu
13:51 Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu'ndan ayrılık sinyali
13:35 Trabzon'un başarıda büyük payı olan yıldızı Abdülkadir Ömür'e Fransa yolları göründü
13:18 Öğrencisine tokat atan antrenör konuştu: Rakip takımı çalıştıran baldızım kumpas kurdu
12:57 İngiltere Premier Lig'in şampiyonu yarın belli oluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2022 14:47:05. #1.11#
SON DAKİKA: Darende'de öğrenciler kültür gezisine çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement