Darıca Belediye Başkanı Bıyık'tan Zıpkınla Balık Avı Eleştirilerine Sert Yanıt - Son Dakika
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Darıca Belediye Başkanı Bıyık'tan Zıpkınla Balık Avı Eleştirilerine Sert Yanıt

Darıca Belediye Başkanı Bıyık\'tan Zıpkınla Balık Avı Eleştirilerine Sert Yanıt

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Zıpkınla Balık Avı Türkiye Şampiyonası'nda balıkların katledildiği yönündeki eleştirileri red ederek, avlanan 300 balığın ihtiyaç sahiplerine dağıtıldığını ifade etti. Bıyık, çevreci eleştirmenleri İzmir Körfezi'nde yaşanan kirliliği durdurmaya davet etti.

21.09.2024 14:33  Güncelleme: 14:47
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Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Zıpkınla Balık Avı Türkiye Şampiyonası'nda "Binlerce balık katledildi" diyenleri sert bir dille eleştirerek, "Kuru kuruya şov yapmanın alemi yok. Toplam 300 balık yakalandı ve bunlar ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. Çevreci geçinenleri kirlilik yüzünden on binlerce balığın her gün karaya vurduğu İzmir Körfezi'yle ilgili konuşmaya davet ediyorum" dedi.

Zıpkınla Balık Avı Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım seçmeleri Darıca'da coşkuyla gerçekleşti. Şampiyona için düzenlenen ödül töreninde konuşan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, binlerce balığın zıpkınla vurularak telef edildiği yönündeki iddialara yanıt verdi. Konuya ilişkin konuşan Başkan Bıyık, "Zıpkınla balık avı, uluslararası arenalarda yapılan hem federasyonumuzun, hem bakanlığımızın her türlü desteğini almış profesyonel ekiplerle beraber yapılan spor daldır, bu denilene göre 'vahşice bir katliam' değildir. Buna katliam diyenleri bundan sonra balık yememeye davet ediyorum. Kuru kuruya şov yapmanın alemi yok. Ben açılışta bazı çevresel çalışmalarımızdan bahsettim. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın İzmit Körfezi'nde yaptığı güzel çalışmalardan bahsediyorum. Ama İzmir Körfezi'ndeki denize vuran ölü balıklar ile alakalı yüreğim kan ağlıyor. Çevrecileri de oraya davet ediyorum. Lütfen bu işi siyasal bir sahneye çekmeye çalışmayın" diye konuştu.

"Gerçekten çevreciyseniz, İzmir'deki balık ölümlerini durdurun"

Sporculara ve verilen emeklere haksızlık yapılmaması gerektiğini söyleyen Başkan Bıyık, "Bizler ülkemizin farklı ilçelerinden gelen sporcularımızı ağırlamaktan mutluluk duyduk. İlçemizi, memleketimizi tanıttık. Derdimiz hizmet etmek, spora katkı sunmak ve vatandaşlarımızı denizle buluşturmak. Burada toplam 300 tane balık avlandı. Avlanan balıkları kaymakamlığımızın ve belediyemizin sosyal yardım alan ailelerine göndereceğiz. İzmit Körfezi'nde kurallara uygun ölçüde zıpkınla avlanan 300 balığı, İzmir Körfezi'nde kirliliğe bağlı yaşanan on binlerce balık ölümüyle bir tutmaya çalışanlara sesleniyorum. Böyle çevreci olunmaz. Böyle kimseyi kandıramazsınız. Gerçekten çevreciyseniz, İzmir'deki balık ölümlerini durdurun. Bizlerin gençleri denizle buluşturan, yakalanan 300 balığı da ihtiyaç sahiplerine dağıtmayı amaçlayan etkinliğimizle uğraşmayın" şeklinde konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Darıca Belediye Başkanı Bıyık'tan Zıpkınla Balık Avı Eleştirilerine Sert Yanıt - Son Dakika

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