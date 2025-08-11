Darıca Belediyesi\'nden Gençlere Ücretsiz Tercih Rehberliği

Darıca Belediyesi, ücretsiz kurslarla gençlere yol arkadaşlığı yaparak tercih döneminde de uzman eğitmenlerle rehberlik sağlıyor.

Ücretsiz sınav hazırlık kurslarıyla gençlere yol arkadaşlığı yapan Darıca Belediyesi, tercih sürecinde de uzman eğitmenlerle tercih rehberi hizmeti sunuyor. Gençler ve aileleri tercih rehberi noktalarına gelerek kafalarındaki soruları sorarak en iyi üniversite ve bölümü tercih etmek için danışıyor. Adnan Menderes Kültür Merkezi'nde bulunan tercih desteği noktasını ziyaret eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, üniversite tercihinde bulunan gençlerle sohbet edip fikir alışverişinde bulundu. Gençlere yol arkadaşlığı yapmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, eğitime desteğin her zaman birinci öncelikleri olacağını söyledi.

Darıca'dan LGS'de 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olan ve Türkiye'nin en iyi okullarından biri olan Kabataş Erkek Lisesi'ni kazanan Enis Uzun'u ve ailesini de ziyaret eden Başkan Muzaffer Bıyık, çeşitli hediyeler vererek Uzun ailesini tebrik etti. Darıca'nın gururu Enis Uzun'a burs desteğinde de bulunacaklarını müjdeleyen Başkan Muzaffer Bıyık, "Darıca'mızın gençlerinin elinden tutmaya, onlarla yol arkadaşlığı yapmaya her zaman devam edeceğiz. Eğitime ve gençlere desteğimiz artarak devam edecek." diye konuştu. - KOCAELİ