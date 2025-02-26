Darıca Belediyesi Ramazan Öncesi Denetimleri Sıklaştırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Darıca Belediyesi Ramazan Öncesi Denetimleri Sıklaştırdı

Darıca Belediyesi Ramazan Öncesi Denetimleri Sıklaştırdı

Darıca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Ramazan ayı öncesi ilçedeki market, kasap ve fırınlarda hijyen, kalite ve fiyat denetimleri yaparak, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için çalışmalarını artırdı.

26.02.2025 16:23  Güncelleme: 16:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Darıca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı öncesi ilçedeki market, kasap ve fırınlarda, kalite, fiyat ve hijyen denetimi yaptı.

Ekipler, vatandaşı yanıltacak fiyat farklılıklarının önüne geçmek için reyonlarda yer alan ürünlerin etiket fiyatıyla, aynı ürünün kasadaki fiyatını kıyasladı. Ürünlerin son kullanma tarihlerini kontrol eden ekipler, unlu mamul üretimi yapan işletmelerde hijyen şartlarından genel temizliğe, gramajdan gıdaların muhafaza şartlarına ve çalışan personelin kıyafetlerine kadar birçok noktayı denetledi. Denetimler sırasında işletmecilere uyulması gereken kuralları hatırlatan zabıta ekipleri, işyeri açma ve çalıştırma yönetmeliğine ilişkin gerekli şartlarda eksikliği bulunan iş yerlerine cezai işlem uyguladı.

Ramazan alışverişi yapacak vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için denetimleri sıklaştırdıklarını kaydeden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Vatandaşlarımızın Ramazan Ayı'nda yapacakları alışverişin kalitesini artırmak ve fahiş fiyatların önüne geçmek için zabıta ekiplerimiz denetimlerini artırdı. Vatandaşlarımızın ramazan süresince, güvenli ve huzurlu şekilde alışveriş yapabilmeleri için ekiplerimiz, ilçe genelinde sürekli denetimler gerçekleştiriyor. Söz konusu denetlemelerde azami hassasiyet gösteriliyor. Bu kapsamda market ve pazar yerlerinde genel temizlik, ruhsat, gramaj, etiket konularına dikkat ediliyor. Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşabilmeleri için belediye olarak çalışmalarımıza titizlikle devam edeceğiz" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Zabıta Müdürlüğü, Yerel Haberler, Ekonomi, Zabıta, Darıca, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Darıca Belediyesi Ramazan Öncesi Denetimleri Sıklaştırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:34 Erdoğan’dan Özel’in komutanları hedef almasına tepki: Başkomutan olarak sesleniyorum, haddini bil Erdoğan'dan Özel'in komutanları hedef almasına tepki: Başkomutan olarak sesleniyorum, haddini bil
15:32 DEM Parti’nin 3. İmralı ziyaret tarihi belli oldu DEM Parti'nin 3. İmralı ziyaret tarihi belli oldu
15:03 Kartalkaya komisyonunda gerginlik Bakan Ersoy gelmeyince salonu terk ettiler Kartalkaya komisyonunda gerginlik! Bakan Ersoy gelmeyince salonu terk ettiler
14:58 Diploma polemiği bambaşka bir boyuta taşındı Gazeteci Telat Çabuk’un ölümüyle ilgili bomba iddia Diploma polemiği bambaşka bir boyuta taşındı! Gazeteci Telat Çabuk'un ölümüyle ilgili bomba iddia
13:14 Ekrem İmamoğlu’nun “sahte diploma“ soruşturmasında Başsavcılıktan açıklama Ekrem İmamoğlu'nun "sahte diploma" soruşturmasında Başsavcılıktan açıklama
23:37 Takımın başında görmek istiyorlar: Chelsea’de taraftarlar, maç öncesi Mourinho’nun ismini haykırdı Takımın başında görmek istiyorlar: Chelsea'de taraftarlar, maç öncesi Mourinho'nun ismini haykırdı
23:18 Cinayete teşebbüs gibi kazadan sonra serbest bırakıldı Cinayete teşebbüs gibi kazadan sonra serbest bırakıldı
23:17 Elon Musk’ın departmanında çalışan 21 kişi istifa etti Elon Musk'ın departmanında çalışan 21 kişi istifa etti
23:06 Jose Mourinho ve Okan Buruk’un alabileceği cezalar belli oldu Jose Mourinho ve Okan Buruk'un alabileceği cezalar belli oldu
22:51 Ukrayna’nın yeniden inşası ve toparlanması için 524 milyar dolara ihtiyaç olduğu tahmin ediliyor Ukrayna'nın yeniden inşası ve toparlanması için 524 milyar dolara ihtiyaç olduğu tahmin ediliyor
22:46 Jesus’un takımı Al Hilal, Al Kholood’u 5-1 yendi Jesus'un takımı Al Hilal, Al Kholood'u 5-1 yendi
22:44 Ukrayna, ABD ile değerli madenler konusunda anlaşmaya vardı Ukrayna, ABD ile değerli madenler konusunda anlaşmaya vardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2025 17:12:10. #1.11#
SON DAKİKA: Darıca Belediyesi Ramazan Öncesi Denetimleri Sıklaştırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.