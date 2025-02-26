Darıca Belediyesi Ramazan Öncesi Denetimleri Sıklaştırdı

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Darıca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı öncesi ilçedeki market, kasap ve fırınlarda, kalite, fiyat ve hijyen denetimi yaptı.

Ekipler, vatandaşı yanıltacak fiyat farklılıklarının önüne geçmek için reyonlarda yer alan ürünlerin etiket fiyatıyla, aynı ürünün kasadaki fiyatını kıyasladı. Ürünlerin son kullanma tarihlerini kontrol eden ekipler, unlu mamul üretimi yapan işletmelerde hijyen şartlarından genel temizliğe, gramajdan gıdaların muhafaza şartlarına ve çalışan personelin kıyafetlerine kadar birçok noktayı denetledi. Denetimler sırasında işletmecilere uyulması gereken kuralları hatırlatan zabıta ekipleri, işyeri açma ve çalıştırma yönetmeliğine ilişkin gerekli şartlarda eksikliği bulunan iş yerlerine cezai işlem uyguladı.

Ramazan alışverişi yapacak vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için denetimleri sıklaştırdıklarını kaydeden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Vatandaşlarımızın Ramazan Ayı'nda yapacakları alışverişin kalitesini artırmak ve fahiş fiyatların önüne geçmek için zabıta ekiplerimiz denetimlerini artırdı. Vatandaşlarımızın ramazan süresince, güvenli ve huzurlu şekilde alışveriş yapabilmeleri için ekiplerimiz, ilçe genelinde sürekli denetimler gerçekleştiriyor. Söz konusu denetlemelerde azami hassasiyet gösteriliyor. Bu kapsamda market ve pazar yerlerinde genel temizlik, ruhsat, gramaj, etiket konularına dikkat ediliyor. Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşabilmeleri için belediye olarak çalışmalarımıza titizlikle devam edeceğiz" dedi. - KOCAELİ