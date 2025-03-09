Darıca'da Gönül Eli Mağazası ve Sosyal Etki Merkezi Açıldı - Son Dakika
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Darıca'da Gönül Eli Mağazası ve Sosyal Etki Merkezi Açıldı

Darıca\'da Gönül Eli Mağazası ve Sosyal Etki Merkezi Açıldı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde ihtiyaç sahiplerine ücretsiz gıda ve giyim sunacak Gönül Eli Mağazası ve Sosyal Etki Merkezi açıldı. Başkan Muzaffer Bıyık, bu merkezle dayanışmanın artmasını ve ihtiyaç sahiplerine umut olunmasını hedeflediklerini belirtti.

09.03.2025 15:42  Güncelleme: 15:45
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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde ihtiyaç sahiplerinin gıda ve giyim başta olmak üzere birçok temel ihtiyacını ücretsiz karşılayabileceği Gönül Eli Mağazası ve Sosyal Etki Merkezi hizmete açıldı.

Darıca Belediyesi ve Gebze Ticaret Odası (GTO) iş birliğiyle hayata geçirilen merkez, Darıca Hizmet Kompleksi bünyesinde faaliyet gösterecek. Darıca'da yardımlaşmayı ve paylaşmayı artırmak istediklerini ifade eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Ramazan, güzellikleri paylaşmak, hayatı paylaşmak, sofraları paylaşmak, birlik ve beraberlik ayıdır. Biz de Darıca Belediyesi olarak Gebze Ticaret Odamız ile birlikte el ele vererek ilçemize kazandırdığımız Darıca Hizmet Kompleksi'nin dayanışmanın adresi olması için çalışıyoruz. İhtiyaç sahiplerinin gıdadan giyime ihtiyaç duydukları her şeye ücretsiz ulaşabilecekleri Gönül Eli Mağazası ve Sosyal Etki Merkezi, ilçemize hayırlı olsun. İnanıyorum ki burası dayanışmayı büyütecek ve ihtiyaç sahiplerine umut olacak. Bize destek olan kurumlarımıza, sivil toplum kuruluşları ve hayırseverlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek Gönül Eli Mağazası ve Sosyal Etki Merkezinin açılışı gerçekleşti. Başkan Muzaffer Bıyık, açılışın ardından protokole alanı gezdirerek işleyiş hakkında bilgiler verdi.

Törene Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve eşi Havva Bıyık'ın yanı sıra, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Hasan Soba, GTO Başkanı Abdurrahman Aslantaş, Kocaeli Milletvekili Nail Çiler, AK Parti Darıca İlçe Başkanı Köksal Şakar, siyasi parti temsilcileri, mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Darıca'da Gönül Eli Mağazası ve Sosyal Etki Merkezi Açıldı - Son Dakika

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