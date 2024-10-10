Darıca\'da Okul Kantinlerine Sıkı Denetim

Yerel

Darıca'da zabıta ekipleri, öğrencilerin sağlığını tehdit edecek unsurları ortadan kaldırmak amacıyla okullarda bulunan kantin, kafe ve büfelere yönelik denetimlerini sıklaştırdı.

Darıca Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte okul kantinlerinde denetimlerde bulundu. Denetimlerde eğitim kurumları bünyesindeki kantin, kafeterya ve büfe gibi gıda maddesi satışı yapan işletmelerde, gıda maddelerinin yanı sıra hijyen, gıda maddelerinin hazırlanması, çalışma ortamı, ürünlerin fiyat etiketleri, çöp kovaları, gıda ürünlerinin son kullanma tarihleri ile yangına karşı alınan önlemlerin yeterliliği kontrol ediliyor.

Kantinlerde satılan gıdaların öğrenciler açısından sağlık şartlarına uygunluğu ve güvenliğinin önemli olduğunu belirten Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Yeni eğitim öğretim yılının başlaması ile birlikte öğrencilerimizin daha sağlıklı ve hijyenik bir ortamda ihtiyaçlarını karşılamalarını sağlamak amacıyla okul kantinlerindeki denetimlerimizi aralıksız bir şekilde sürdüreceğiz" dedi. - KOCAELİ