Datça Yat Limanı Projesi için ÇED olumlu kararı verildi

ESMA TURAN
Muğla'nın Datça ilçesinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan Datça Yat Limanı Projesi için "Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu" kararı verildi.
Datça'ya bağlı İskele Mahallesi Azganlı mevkisinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan Datça Yat Limanı projesi için 17 Haziran 2021 tarihinde 'Halkın Katılımı Toplantısı' yapıldı ve 10 Aralık 2021'de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na ÇED raporu sunuldu. 98 milyon 197 bin lira bedelle yapılacak olan projeye 30 Ocak'ta 2024'te 'ÇED olumlu' kararı verildi.
ÇED SÜRECİ DURDURULMUŞTU
11 Ocak 2022'de ise 1. İnceleme Değerlendirme Komisyonu (İDK) toplantısı yapıldı. Toplantı sonucunda Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü ile Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü görüşlerinin eksikliği ve projenin çevresel etkilerine ilişkin eksik değerlendirmelerin tamamlanması için ÇED süreci durduruldu. İlerleyen süreçte Datça Yat Limanı'nda planlanan revizyonların, 31 Mayıs 2007 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı onama sınırları içerisinde kalacak şekilde gerçekleştirilmesine ve 270 olan yat bağlama kapasitesinin korunarak herhangi bir artışa gidilmemesine karar verildi. Bu kapsamda proje (ÇED) alanı 45 bin 738 metrekare (408 metrekare sit alanı hariç) kara alanı, 79 bin 355 metrekare deniz alanı olmak üzere toplam 125 metrekare 93 metrekarelik alan olarak revize edildi.
ÇED OLUMLU KARARI VERİLDİ
98 milyon 197 bin lira bedelle yapılacak olan projeye 30 Ocak 2024'te 'ÇED olumlu' kararı verildi. Öte yandan planlanan alan içerisinde, Datça Belediyesi Atıksu Arıtma Tesisi kuzey yönünde mülga İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun kararı ile tescilli 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı (Anıt Mezar) bulunuyor.
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