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DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov'dan şehit askerlere taziye mesajı - Son Dakika
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DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov'dan şehit askerlere taziye mesajı

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan 9 asker için taziye mesajı yayımladı. Başkan Kassanov, Ahıskalı Türkler olarak Türkiye'nin terörle mücadelesinde her zaman yanlarında olduklarını belirtti ve şehitlere Allah'tan rahmet, ailelere ve millete başsağlığı, yaralılara da şifa diledi.

DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov\'dan şehit askerlere taziye mesajı
13.01.2024 - 16:06,
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Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, bölücü terör örgütünün hain saldırısı sonrası şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı.

Başkan Kassanov mesajında, " Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 9 askerimizin şehit olduğu haberi içimizi derinden yakmıştır. Anavatanımız Türkiye'nin terörle mücadelesinde Ahıskalı Türkler olarak her zaman yanındayız. Çatışmada şehit düşen askerlerimize Allahtan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı, yaralı Mehmetçiğimize de şifalar dilerim" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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