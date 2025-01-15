Dazkırı'da Güneş Enerji Sistemi Projesi Hayata Geçiyor - Son Dakika
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Dazkırı'da Güneş Enerji Sistemi Projesi Hayata Geçiyor

Dazkırı\'da Güneş Enerji Sistemi Projesi Hayata Geçiyor

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, AFJET'in Dazkırı ilçesinde kuracağı Güneş Enerji Sistemi (GES) projesinin detaylarını açıkladı. Proje, jeotermal kaynakların entegrasyonu ile elektrik maliyetlerini düşürmeyi hedefliyor.

15.01.2025 12:17  Güncelleme: 12:20
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Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, kent genelinde konut, otel ve sera ısıtmasında kullanılan jeotermal kaynağın işletmesini gerçekleştiren AFJET'in

Dazkırı ilçesinde kurulacak olan Güneş Enerji Sistemi (GES) projesini hayata geçireceğini belirtti.

Afyon Jeotermal Elektrik Üretim Tesisleri Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. (AFJET) Vali Yiğitbaşı'nın yoğun gayretleri ve girişimleri ile hayata geçirilen yeni yatırımlarla kente değer katmaya devam ediyor. Dazkırı'da kurulacak yeni GES için Vali Yiğitbaşı başkanlığında taraflar arasında protokol imzalandı.

Jeotermal işletme faaliyetlerinin tamamının elektrikle çalışması, elektrik maliyetlerinin artmasıyla birlikte bu maliyeti en aza indirmek ve şirketin yapacağı diğer yatırımlara daha fazla kaynak aktarabilmek amacıyla AFJET A.Ş. tarafından Güneş Enerji Santrali (GES) kurulması için çalışmalar hızlandırıldı.

Dazkırı'da yeni GES projesi

Dazkırı ilçesinde yeni kurulacak olan trafo merkezlerine yakın alanda Dazkırı Belediyesine ait 2 adet parsel için üretimden yüzde 5 oranında pay verilmesi şartıyla belediye tarafından yapılan üst irtifak kullanım hakkı ihalesini kazanan AFJET oldu. Bu çerçevesinde Vali Yiğitbaşı başkanlığında AFJET A.Ş. ile Dazkırı Belediyesi arasında protokol imzalandı. Protokol ile gerekli çalışmaların yapılmasının ardından GES kurulum süreci başlayacak.

"3 milyon 34 bin 323 metrekarelik bir alana bölgesel ısıtma sağlıyoruz"

Projeyi çok önemsediğini ifade eden Vali Yiğitbaşı, " Türkiye'nin jeotermal sektöründe öncü şirket konumunda olan AFJET A.Ş. şehrimizdeki binlerce konuta ve 15 bin yatak kapasiteli termal oteller ile toplam 367 bin 455 metrekarelik 6 adet seranın ısıtılması dahil yaklaşık 30 Bin KE yani 3 milyon 34 bin 323 metrekarelik bir alana bölgesel ısıtma sağlıyor. Bunun yanı sıra 3 Mvh elektrik üretimi ile de jeotermal kaynakların entegre kullanımına en iyi örneklerden biridir. Oteller bölgesine kurulacak olan Sağlık Endüstri Bölgesindeki otellerin de ısıtma ve kullanım suları ihtiyaçlarının karşılanması da yine AFJET A.Ş. tarafından sağlanacak. Hal böyle olunca bizlerin de şehrimizin marka değeri AFJET A.Ş'yi gelecek nesillere en iyi şekilde hizmet verir konuma getirmek ve bu minvalde de jeotermal kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanmak gayretindeyiz. AFJET A.Ş.'de jeotermal işletme faaliyetlerinin tamamının elektrikle çalışmasından dolayı, yüksek elektrik tüketim miktarlarını minimuma indirebilmek için yeni yatırımları şirketimize kazandırmaya devam edeceğiz" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Dazkırı'da Güneş Enerji Sistemi Projesi Hayata Geçiyor - Son Dakika

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