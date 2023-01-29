'Dedelerin dedesi' 109 yaşında hayatını kaybetti - Son Dakika
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'Dedelerin dedesi' 109 yaşında hayatını kaybetti

29.01.2023 17:56

'Dedelerin dedesi' 109 yaşında hayatını kaybetti 105 yaşında 'Asırlık Çınar' belgesi almıştı Manisa'nın 109 yaşındaki asırlık çınarı hayatını kaybetti Manisa'nın Salihli ilçesinde yaşayan 6 çocuk 60 torun sahibi 109 yaşındaki Bektaş Ergül hayatını kaybetti.

'Dedelerin dedesi' 109 yaşında hayatını kaybetti

105 yaşında 'Asırlık Çınar' belgesi almıştı

Manisa'nın 109 yaşındaki asırlık çınarı hayatını kaybetti

MANİSA - Manisa'nın Salihli ilçesinde yaşayan 6 çocuk 60 torun sahibi 109 yaşındaki Bektaş Ergül hayatını kaybetti.

2019 yılında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Ankara'da yapılan Yaşlılık Şurası'na katılan ve burada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan 'Asırlık Çınar' belgesi alan Manisa'nın en yaşlı insanı Bektaş Ergül, hayatını kaybetti.

1914 yılında Kula ilçesine bağlı Kenger Mahallesi'nde dünyaya gelen Ergül, 6 çocuğu ve 60 torunu ile Manisa'da 'Dedelerin dedesi' olarak anılıyordu.

105 yaşında Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Birinci Yaşlılık Şurası'nda, Asırlık Çınar belgesi alan Bektaş Ergül, Cumhurbaşkanı Erdoğanı alnından öpüp, Salihli'den götürdüğü çekirdeksiz kuru üzümü hediye etmişti.

Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle evde bakımı devam eden Bektaş Ergül, yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı hayatını kaybetti. Ergül'ün cenazesi, Kocaçeşme Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Kula ilçesine bağlı Kenger Mahallesi'nde defnedildi.

Ergül'ün cenaze törenine yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: İHA
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Recep Tayyip Erdoğan, Salihli, Manisa, Çınar, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 'Dedelerin dedesi' 109 yaşında hayatını kaybetti - Son Dakika

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