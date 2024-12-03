Dedemin Gözyaşları Filmi Kapadokya'da Gösterimde - Son Dakika
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Dedemin Gözyaşları Filmi Kapadokya'da Gösterimde

Dedemin Gözyaşları Filmi Kapadokya\'da Gösterimde

Lösemiyle mücadele eden torunu Mustafa'yı büyüten Kemal'in hikayesini anlatan 'Dedemin Gözyaşları' filmi, Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde gösterime sunuldu. Nevşehir'deki etkinlikte, belediye başkanı ve sanatçılar bir araya geldi.

03.12.2024 14:26  Güncelleme: 14:28
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'Dedemin Gözyaşları' filmi Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde gösterime sunuldu. Lösemiyle mücadele eden torunu Mustafa'yı büyüten Kemal ile torununun hikayesini anlatan film Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde sanatseverlerle buluşarak büyük beğeni topladı.

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kültür ve Sanat Günleri çerçevesindeki 'Dedemin Gözyaşları' filmini Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir Eski Milletvekili Yücel Menekşe, Filmin Yapımcısı ve Yönetmeni İhsan Taş, oyuncular Halil Ergün, Nevşehirli Çocuk Oyuncu Ali Kürşat Uzun ve Metin Yıldırım birlikte izledi. Filmin gösterimi, misafirperverlikleri ve Nevşehirli sanatseverlerle buluşmasını sağlayan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'ya teşekkür eden Yönetmen İhsan Taş, Nevşehir Belediyesi'ne katkılarından dolayı şükranlarını sundu.

Başkan Rasim Arı, Nevşehirli çocuk oyuncu Ali Kürşat Uzun, Halil Ergün ve Metin Yıldırım ile Film Yönetmeni İhsan Taş'a plaket takdim ederek sanat hayatlarında başarılar diledi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Dedemin Gözyaşları Filmi Kapadokya'da Gösterimde - Son Dakika

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