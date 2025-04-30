Defne Belediyesi\'nde Çocuk Şenliği Rüzgârı

Defne Belediyesi tarafından düzenlenen Çocuk Şenliği'nde çocuklar doyasıya eğlendi.

Defne Atatürk Stadyumu'nda düzenlenen 'Çocuk Şenliği' programında çocuklar, coşkuyla mutluluğun tadını çıkarttı. Programda eğlenen çocuklar, unutulmaz anlar yaşadı.

Defne Belediye Başkanı Halil İbrahim Özgün, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bu anlamlı bayramda, onların coşkusuna ortak olmak, bizlere umut verdi, yüzümüzü güldürdü. Defne'mizin geleceğini birlikte inşa edeceğimiz çocuklarımızla bir arada olmak, en büyük motivasyonumuz. Bu güzel günü bizlere armağan eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız kutlu olsun" ifadelerini kullandı. - HATAY