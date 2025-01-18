Defne'de Esnaf Yol İçin Boşaltma İstedi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Defne'de Esnaf Yol İçin Boşaltma İstedi

Geniş Video İzle

Hatay'ın Defne ilçesinde esnafa yol geçecek denilerek dükkânlarını boşaltmaları istendi.

18.01.2025 10:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: Burcu Özkaya GÜNAYDIN

(HATAY) - Hatay'ın Defne ilçesinde esnaftan "yol geçecek" denilerek dükkanlarını boşaltmaları istendi. Oto tamir ustası Polat Özgün, "Biri 'Ankara'dan geldim, diğeri Harbiye'den geldim' diye birileri gelip gidiyor. Tebligat, resmi evrak yok, nereye gideceğiz" dedi.

Hatay'ın Defne ilçesinde oto tamirhane işi yapan Polat Özgün'e 'yol geçecek' denilerek işyerini boşaltması istendi. Herhangi resmi bir açıklama yapılmadığını, evrak da gösterilmediğini söyleyen Özgün, duruma tepki göstererek, "Borçla açtım, kendi arazim. Kamulaştırma var mı bilmiyorum. Nereye gideceğim" ifadelerini kullandı.

"Kamulaştırma mı diye soruyorum, boşaltın diyorlar"

Bu işyerinde birçok depremzedenin ekmek yediğini söyleyen Özgün, "Depremden sonra işlerim yıkıldı, tekerler mazot her şey çalındı. Araçlarımı burada korumak için bir iş yeri yaptım şu an karayolları 'alıyorum' diyor. Kimin ne olduğu belli değil, kamulaştırma yok, bir şey yok. Devletten herhangi biri bizimle konuşmadı. Şimdi biri geliyor diyor ki 'ben Ankara'dan geldim', bir başkası diyor ki 'Harbiye'den geldim.' Herhangi bir kağıt, bir tebligat yok. Soruyoruz; 'kamulaştırma var mı, siz nereden geldiniz' diye soruyoruz. 'Bu yol çoktan çizilmiş boşaltın' diyorlar. Peki nereye gideceğiz, evimiz zaten yıkılmış. İş yerim yıkıldı, ailemin yanında oturuyorum. O da ağır hasarlıydı ne yapacağımızı bilmiyoruz" diye konuştu.

Çizgi çizip, "burayı alacağız" dediler

Polat Özgün, buradan çıktıktan sonra nereye gideceklerine dair yer de gösterilmediğini belirterek, "Ben bu kurumdan geldim burayı boşaltman lazım diyorlar. Dükkanı nereye götüreceğim, nerede iş yapacağım belirsiz. Çizgi çizdiler buraya kadar 'biz yolu alacağız' dediler ama kim alacak, nasıl olacak hiçbiri belli değil. Burayı kendi imkanımla açtım, devlet bana destek de sunmadı, şimdi çık diyor. Nereye gideyim ben" dedi.

Şu an yol için dükkanların boşaltılmak istendiği bölgede, aylar önce kamulaştırma kararı olmadan zeytinlikler kesilerek, TOKİ için yol yapıldı. Vatandaşlar ağustos ayında yol geçecek diye zeytinliklerin kesilmesine tepki göstermişti. Zeytinliği yol için resmi karar olmada kamulaştırılan Çiğdem Aslan, bölgede çadır kurarak, bir ayı aşkın bir süre eylem yapmıştı. Bu yeni yol, zeytinlik kesilen yolun devamı niteliğinde.

Defne\'de Esnaf Yol İçin Boşaltma İstedi
Kaynak: ANKA

Ekonomi, 3-sayfa, Deprem, Çevre, Hukuk, Yerel, Defne, Hatay, Son Dakika

Son Dakika Yerel Defne'de Esnaf Yol İçin Boşaltma İstedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:26 Özgür Özel’in çağrısına futbolculuk yıllarından örnek vererek cevap verdi Özgür Özel'in çağrısına futbolculuk yıllarından örnek vererek cevap verdi
12:17 Kamuya ait binlerce araç satışa çıkarıldı Kamuya ait binlerce araç satışa çıkarıldı
12:08 Reza Zarrab, Miami’de evlendi Düğüne katılan isimler bomba Reza Zarrab, Miami'de evlendi! Düğüne katılan isimler bomba
11:27 İsrail ateşkes onayının ardından serbest bırakılacak 735 kişinin listesini yayınladı İsrail ateşkes onayının ardından serbest bırakılacak 735 kişinin listesini yayınladı
11:15 Kan donduran iddia: 5 yaşındaki çocuğa tecavüz edip, boğarak öldürdüler Kan donduran iddia: 5 yaşındaki çocuğa tecavüz edip, boğarak öldürdüler
16:49 Acun Ilıcalı, Fenerbahçe’den ayrılan yıldız futbolcuyu anında kaptı Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'den ayrılan yıldız futbolcuyu anında kaptı
16:39 Bankalardan sürpriz ATM kararı Limitler değişti Bankalardan sürpriz ATM kararı! Limitler değişti
16:38 Gupse Özay’ın babası, Apple’a dava açtı Gupse Özay'ın babası, Apple'a dava açtı!
16:33 Pakistan’ın eski Başbakanı İmran Han’a 14 yıl hapis cezası verildi Pakistan'ın eski Başbakanı İmran Han'a 14 yıl hapis cezası verildi
16:32 Trabzonspor’un genç yıldızı, antrenmanda elini kırdı Trabzonspor'un genç yıldızı, antrenmanda elini kırdı
16:23 Evlilik kredisinde talep patlaması yaşanıyor Evlilik kredisinde talep patlaması yaşanıyor
16:14 ABD’de bulunan dünyanınn en büyük elektrik santralinde yangın çıktı ABD'de bulunan dünyanınn en büyük elektrik santralinde yangın çıktı
16:09 Sürpriz iddia: Icardi yeniden baba oluyor Sürpriz iddia: Icardi yeniden baba oluyor
16:04 İsrail Savaş Kabinesi, Gazze’de ateşkes anlaşmasını onayladı İsrail Savaş Kabinesi, Gazze'de ateşkes anlaşmasını onayladı
16:02 Haberler.com CEO’su Sümeyra Teymur: “Sosyal Medya Toplumsal Algılarımızı Yönlendiriyor“ Haberler.com CEO'su Sümeyra Teymur: "Sosyal Medya Toplumsal Algılarımızı Yönlendiriyor"
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2025 14:48:12. #1.12#
SON DAKİKA: Defne'de Esnaf Yol İçin Boşaltma İstedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.