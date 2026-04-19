Defne\'de Jandarmadan Bilgilendirme Faaliyeti

Hatay'ın Defne ilçesinde jandarma ekiplerince vatandaşlara yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi.

Defne İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından, toplum destekli kolluk faaliyetleri kapsamında düzenlenen çalışmada vatandaşlara çeşitli konularda bilgi verildi.

Faaliyet kapsamında "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesi, KADES uygulaması ve dolandırıcılık yöntemleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Çalışmayla vatandaşların bu konularda bilinçlendirilmesi hedeflendi.

Yetkililer, toplumun huzur ve güvenliğini artırmaya yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi. - HATAY