Değer Erzincan Projesi ile Çocuklar Sporda Buluşuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Değer Erzincan Projesi ile Çocuklar Sporda Buluşuyor

Değer Erzincan Projesi ile Çocuklar Sporda Buluşuyor

Erzincan'da faaliyete geçen Değer Erzincan projesi, masa tenisi, karate, körling ve dart gibi spor dallarında çocuklara hizmet veriyor. Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, spor kulüplerini ziyaret ederek çocuklarla birlikte etkinliklere katıldı.

12.02.2025 11:13  Güncelleme: 11:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Masa tenisi, karete, körling, dart gibi spor dallarında hizmet vermeye başlayan Değer Erzincan projesi çocuklara sevinç oldu.

Yapımı tamamlanarak faaliyete başlayan Kavakyolu yerleşkesinde kurulan Değer Erzincan OSB Spor Kulübü, Çukurkuyu yerleşkesinde kurulan Ticaret Odası Spor Kulübü, Ulalar yerleşkesinde kurulan Erzincan Belediyesi Spor Kulübü, Akyazı yerleşkesinde kurulan SYDV Spor Kulübünü ziyaret eden Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, çocukların mutluluğuna ortak oldu.

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Akın Levent, vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları ve birim amirleriyle birlikte Değer Erzincan projesi kapsamında yapımı tamamlanarak faaliyete başlayan spor kulüplerini ziyaret eden Vali Hamza Aydoğdu, çocuklarla birlikte çeşitli aktiviteleri deneyimledi. Aydoğdu, mutlulukları yüzlerinden okunan çocuklarla eğlenceli dakikalar geçirdi.

Aydoğdu ve beraberindeki protokol üyelerince ziyarette çocuklara Değer Erzincan yazılı tişörtler dağıtıldı. Tişörtleri çocuklara kendi eliyle giydiren Vali Aydoğdu ile çocuklar arasında oluşan diyalog renkli anlara sahne oldu.

Değer Erzincan projesi ile gençlerin spor yaparken aynı zamanda milli ve manevi değerlerini de öğreneceğini belirten Aydoğdu, projenin Erzincan için hayırlı olmasını dileyip kulüplerin kurulmasına destek veren kurumlara ve yöneticilerine teşekkür etti. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Hamza Aydoğdu, erzincan, Yerel, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Değer Erzincan Projesi ile Çocuklar Sporda Buluşuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:18 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Kılıçdaroğlu’nun sözleri üzerine kurultaya soruşturma açıldı Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Kılıçdaroğlu'nun sözleri üzerine kurultaya soruşturma açıldı
12:10 Vekiller, kendilerine tanınan ayrıcalığını kamuoyuna duyuran Sabahat Akkiraz’a tepkili Vekiller, kendilerine tanınan ayrıcalığını kamuoyuna duyuran Sabahat Akkiraz'a tepkili
11:19 Domuz derisi kullanmışlar Türkiye’den ayakkabı devine 550 bin lira ceza Domuz derisi kullanmışlar! Türkiye'den ayakkabı devine 550 bin lira ceza
11:07 Bakan Memişoğlu talimat verdi, ekipler 81 ilde “duman avı“na çıkacak Bakan Memişoğlu talimat verdi, ekipler 81 ilde "duman avı"na çıkacak
09:52 Dün Avrupa bugün Anadolu Eğitime ara verilen İstanbul için yeni uyarı Dün Avrupa bugün Anadolu! Eğitime ara verilen İstanbul için yeni uyarı
17:26 Ticaret Bakanlığı’ndan Suriye İle Ticarette Yeni Genelge Ticaret Bakanlığı'ndan Suriye İle Ticarette Yeni Genelge
17:23 Mahalleli ’deprem oluyor’ sandı, gerçek bambaşka çıktı Mahalleli 'deprem oluyor' sandı, gerçek bambaşka çıktı
17:12 Trafikte tartıştığı adamı tek tokatla öldürdü Trafikte tartıştığı adamı tek tokatla öldürdü
17:04 Türk futbolunda devrim: Galatasaray ve Fenerbahçe’den tarihi anlaşma Türk futbolunda devrim: Galatasaray ve Fenerbahçe'den tarihi anlaşma
16:56 Ucuz et için saatlerce kar altında beklediler Ucuz et için saatlerce kar altında beklediler
16:55 Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik Calvin’den duygusal paylaşım: Allah’tan sonra en çok seni sevdim Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin'den duygusal paylaşım: Allah'tan sonra en çok seni sevdim
16:49 Mansur Yavaş’tan 3’lü zirveye ilişkin ilk açıklama: Biriz ve beraberiz Mansur Yavaş'tan 3'lü zirveye ilişkin ilk açıklama: Biriz ve beraberiz
16:46 Önce “İntihar“ dedi, sonra cinayeti itiraf etti Önce "İntihar" dedi, sonra cinayeti itiraf etti
16:44 Çikolataya ilaç etken maddesi karıştırmışlar Çikolataya ilaç etken maddesi karıştırmışlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2025 13:37:16. #1.13#
SON DAKİKA: Değer Erzincan Projesi ile Çocuklar Sporda Buluşuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.