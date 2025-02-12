Değer Erzincan Projesi ile Çocuklar Sporda Buluşuyor

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Masa tenisi, karete, körling, dart gibi spor dallarında hizmet vermeye başlayan Değer Erzincan projesi çocuklara sevinç oldu.

Yapımı tamamlanarak faaliyete başlayan Kavakyolu yerleşkesinde kurulan Değer Erzincan OSB Spor Kulübü, Çukurkuyu yerleşkesinde kurulan Ticaret Odası Spor Kulübü, Ulalar yerleşkesinde kurulan Erzincan Belediyesi Spor Kulübü, Akyazı yerleşkesinde kurulan SYDV Spor Kulübünü ziyaret eden Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, çocukların mutluluğuna ortak oldu.

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Akın Levent, vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları ve birim amirleriyle birlikte Değer Erzincan projesi kapsamında yapımı tamamlanarak faaliyete başlayan spor kulüplerini ziyaret eden Vali Hamza Aydoğdu, çocuklarla birlikte çeşitli aktiviteleri deneyimledi. Aydoğdu, mutlulukları yüzlerinden okunan çocuklarla eğlenceli dakikalar geçirdi.

Aydoğdu ve beraberindeki protokol üyelerince ziyarette çocuklara Değer Erzincan yazılı tişörtler dağıtıldı. Tişörtleri çocuklara kendi eliyle giydiren Vali Aydoğdu ile çocuklar arasında oluşan diyalog renkli anlara sahne oldu.

Değer Erzincan projesi ile gençlerin spor yaparken aynı zamanda milli ve manevi değerlerini de öğreneceğini belirten Aydoğdu, projenin Erzincan için hayırlı olmasını dileyip kulüplerin kurulmasına destek veren kurumlara ve yöneticilerine teşekkür etti. - ERZİNCAN