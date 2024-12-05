Değer Erzincan Projesi Tanıtıldı - Son Dakika
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Değer Erzincan Projesi Tanıtıldı

Değer Erzincan Projesi Tanıtıldı

Vali Hamza Aydoğdu başkanlığında yapılan toplantıda, Değer Erzincan Projesi kapsamında kurulacak spor okulları ve değerler eğitimi hakkında bilgiler verildi. Proje, çocukların ve gençlerin zihnen ve bedenen gelişimini hedefliyor.

05.12.2024 07:35  Güncelleme: 07:36
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"Değer Erzincan" Projesi tanıtım toplantısı Vali Hamza Aydoğdu başkanlığında, Belediye Başkanı Bekir Aksun, EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, ilçe ve belde belediye başkanları, birim amirleri, muhtarlar, mesleki kuruluşların yöneticileri ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti.

Toplantıda proje tanıtımını gerçekleştiren Vali Yardımcısı Yusuf İzci, projenin amaçları ve nasıl uygulanacağı hakkında katılımcılara sunum eşliğinde bilgileri verdi.

Yapılan bilgilendirmenin ardından Değer Erzincan Projesi hakkında açıklamalarda bulunan Vali Aydoğdu, "Bu proje ile, belirlenen mahallelerde kurulacak spor okulları vasıtasıyla o mahallelerdeki öğrencilerimize ulaşarak ve istedikleri spor branşlarında kurslar açarak çocuklarımızı gençlerimizi zihnen ve bedenen geliştirmek ve bu yol ile sporu tabana yaymak istiyoruz. Değer Erzincan Projesi kapsamında Spor Okullarına kayıt olan öğrencilerimize, aynı zamanda Tarih Bilinci, Değerler Eğitimi, Adab-ı Muaşeret ve Peygamber Efendimizin Hayatı konularında eğitimler de vererek öğrencilerimizin gençlerimizin milli ve manevi değerlerini bilen ve bu değerlere saygılı bir nesil olarak yetişmelerini sağlamayı amaçlıyoruz." dedi

İlk etapta Erzincan merkezde 9 mahallede ve Erzincan merkeze bağlı 2 beldede olmak üzere 11 yerde açılacak olan spor okullarının daha sonra 8 ilçede ve Erzincan merkezdeki diğer mahallelerde de yaygınlaştırılacağını belirten Vali Hamza Aydoğdu, Vali Yardımcısı Yusuf İzci ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Fatih Çöpür'e ve emeği geçen herkese teşekkür ederek projenin hayırlı olmasını diledi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Değer Erzincan Projesi Tanıtıldı - Son Dakika

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