DEM Parti Bursa Büyükşehir Belediyesi Eş Başkan Adayı İhsan Seylan: \'Kendi adaylarımızla yerel seçimde güçlü kazanımlar elde edeceğiz\'

ZEHRA DEĞİRMENCİ/SİBEL KAHRAMAN
DEM Parti Bursa Büyükşehir Belediyesi Eş Başkan Adayı İhsan Seylan, "Bizim güçlü üçüncü yol söylemimizi büyüterek sahada olmamızın halkımızın kararı olduğunu ve bugün alanda da çok güçlü sonuç aldığımızı en azından biliyoruz ve görüyoruz. Halk bu konuda çok mutlu. Kendi adaylarımızla yerel seçimde de büyükşehirlerde güçlü kazanımlar elde edeceğimizi ve kazanacağımızı biliyor ve bu şekilde etrafımızda kenetleniyor. Biz de bu şekilde halkın bütün sorunlarını gündeme getiriyoruz" dedi.
DEM Parti, 31 Mart 2024 seçimlerine Bursa'nın 13 ilçe ve il belediyesinde kendi adı ve adaylarıyla seçime girecek. DEM Parti Bursa Büyükşehir Eş Başkan Adayı İhsan Seylan, ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu.
"KAYYUM ATANAN BELEDİYELERİ GERİ ALACAĞIZ"
Seylan, şöyle konuştu:
"Bursa'da ve Türkiye'nin tamamında 14 Mayıs'tan sonra biz zaten kongremizde ve öncesinde de kendi adaylarımızla Türkiye'nin her yerinde güçlü demokratik belediyecilik söylemimizi büyüteceğimizi hem kayyum atanan belediyeleri geri alacağımızı, oradan daha çok belediyeyle süreci tamamlayacağımızı hem de batıda da kent uzlaşısıyla beraber birçok noktada hem belediyeleri kazanacağımızı hem de belediyelerde güçlü temsiliyetler yapabileceğimizi kararlaştırmıştık. Bunu halkla beraber kararlaştırmıştık. Şöyle ki, biz uzun toplantı süreçlerinden halk toplantılarından sonra 14 maddelik bir konferans sonuç bildirgesiyle beraber yine halkın bütün kesimlerinin katıldığı bildirgesiyle bir yol haritası çizmiştik. 2019'dan sonra Bursa'da da hem 13 ilçede hem büyükşehirde kendi adaylarımızla sahadayız.
"HALK KENDİ ADAYLARIMIZLA SEÇİME GİRMEMİZDEN ÇOK MUTLU"
Güçlü bir kampanya yürütüyoruz. Halk hakikaten bundan çok mutlu çünkü AKP- MHP faşist iktidarı ve ona benzer politikalar kuran, güçlü bir şekilde sahada olduğunu iddia eden muhalefet partisi eylem ve söylemde hiçbir insan hakları, hiçbir ötekinin hakkını koruyacak noktada gerçek bir çözüm ortaya koymamıştır. Dolayısıyla bizim güçlü üçüncü yol söylemimizi büyüterek sahada olmamızın halkımızın kararlı olduğunu ve bugün alanda da çok güçlü sonuç aldığımızı en azından biliyoruz ve görüyoruz. Halk bu konuda çok mutlu. Kendi adaylarımızla yerel seçimde de büyükşehirlerde güçlü kazanımlar elde edeceğimizi ve kazanacağımızı biliyor ve bu şekilde etrafımızda kenetleniyor. Biz de bu şekilde halkın bütün sorunlarını gündeme getiriyoruz.
"DEMOKRATİK BELEDİYECİLİĞİ ANLATIYORUZ"
Bursa, yeşil Bursa olarak değerlendiriliyor ama Bursa'nın maalesef her tarafı derme çatma yapılarla içi boşaltılmış, tekdüze bir hale getirilmiş, hiçbir sorunu çözülmemiş. Bugün sahadakileri takip ettiğimizde birbirinin benzeri yine rant, yine halkı köşeye sıkıştıran, halkı yine ekmeğiyle özgürlüğü arasında bırakan bir denkleme sıkıştıran siyasi partiler ve adayları sahada. Sadece kazanmanın her şekilde meşru olduğunu düşünen insanlar var. Bizim ya da sahada beraber hareket ettikleri ya da beraber mücadele ettikleri partileri ya da karşılıklı mücadele ettikleri partilerin üzerindeki baskıları sürekli arttırma noktasında hareket ediyorlar. Dolayısıyla birbirinin ezberi ve benzeri olana karşı güçlü bir üçüncü yıl söylemiyle DEM Parti sahadadır. Çalışmalarımızı da bu minvalde ortaya koyuyoruz. Ekolojiden kadına bütün sorunları gündeme getiriyoruz. Kentsel dönüşümle beraber ekonomik olarak sıkışmış halkın sorunlarını gündeme getiriyoruz. Biz burada demokratik belediyeciliği anlatıyoruz ve inşası için mücadele ediyoruz. Çok dilli, çok kültürlü, herkesin kendini ifade ettiği ve süreçlerde çözümün de ortağı olduğu bir belediyecilik anlayışıyla Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Bursa'da da güçlü bir söz kuruyoruz."
Son Dakika › Yerel › DEM Parti Bursa Büyükşehir Belediyesi Eş Başkan Adayı İhsan Seylan: 'Kendi adaylarımızla yerel seçimde güçlü kazanımlar elde edeceğiz' - Son Dakika
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