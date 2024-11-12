DEM Parti İlçe Başkanlıkları Kayyum Atamalarına Karşı Ortak Açıklama Yaptı - Son Dakika
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DEM Parti İlçe Başkanlıkları Kayyum Atamalarına Karşı Ortak Açıklama Yaptı

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Van'da DEM Parti ilçe başkanlıkları, kayyum atamalarını kınamak amacıyla ortak basın açıklaması düzenledi. Açıklamada, kayyum uygulamalarının antidemokratik olduğu ve halk iradesinin tanınması gerektiği vurgulandı.

12.11.2024 17:52  Güncelleme: 19:36
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(VAN) - Van'ın DEM Parti ilçe başkanlıkları kayyum atamasına karşı ortak basın açıklaması yaptı. Açıklamada, "Kayyum ve benzeri antidemokratik saldırılara son vermek ve çözümü tüm boyutları ile muhatapları ile konuşabilmenin koşulları oluşturulmalıdır" denildi.

Van'ın Tuşba, Edremit ve İpekyolu hariç on ilçesinde DEM Parti ilçe başkanlıkları kayyum atamasına karşı basın açıklaması yaptı. Özalp ve Erciş ilçelerinde ise bu amaçla yürüyüş ve açıklama gerçekleştirildi. Açıklamada şöyle denildi:

" Hakkari, Esenyurt, Mardin, Batman ve Halfeti Belediyelerine kayyum atamaları ile hukukun askıya alındığı, demokratik ilkelerin ihlal edildiği ve halk iradesinin tanınmadığı bir süreci yeniden yaşıyoruz. 31 Mart seçimlerine giderken oluşturulan haksız hukuksuz ve anti demokratik koşullara rağmen sandığa gömülen AKP- MHP iktidarı kayyum hukuksuzluğunda ısrar etmektedir. AKP-MHP iktidarı özellikle Kürt halkının demokratik siyasal haklarını tanımamakta ısrar etmekte ve halkın kendi belediyesini yönetecek kişileri seçmesini kabul etmemektedir.

Bizler, Kürt meselesinde onurlu bir barış ve çözüm süreci başlatılması amacıyla mücadele ederken iktidarın tecrit ve kayyum siyasetinde ısrar etmesi amacını ve yöntemini ifşa etmiştir. Bizler kayyım değil demokrasi diye ısrar ettikçe antidemokratik iktidar kutuplaştırıcı bir dilde ısrar etmektedir. Türkiye halklarına, aydınlarına, yazarlarına, gazetecilerine, akademisyenlerine ve tüm siyasi partilere buradan bir kere daha sesleniyoruz. Kürt meselesinde çözümü tartışabilmek için tecridi sonlandırmak, kayyum ve benzeri anti demokratik saldırılara son vermek ve çözümü tüm boyutları ile muhatapları ile konuşabilmenin koşulları oluşturulmalıdır. Faşizm koşullarında, kayyumda ısrar ederek, sandıktan çıkmış halk iradesi tanınmayarak bir süreçten söz edilemez. 9 gündür halkımız kayyum gaspına karşı alanlarda ve iradesinin yanındadır. Her şeyden önce bu süreçte halkının iradesini savunan, demokratik tepkisini gösteren halkımıza yönelen yasa dışı ve işkenceci şiddeti, hukukdışı gözaltı ve diğer saldırıları kınıyoruz. Halkımız bu saldırılar karşısında da yıllardır mücadele etmiştir ve daha güçlü bir demokratik bir mücadele için de alanlarda olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel DEM Parti İlçe Başkanlıkları Kayyum Atamalarına Karşı Ortak Açıklama Yaptı - Son Dakika

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