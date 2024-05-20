DEM Parti Kars İl Başkanlığı Kobani Davası'ndaki cezaları protesto etti - Son Dakika
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DEM Parti Kars İl Başkanlığı Kobani Davası'ndaki cezaları protesto etti

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DEM Parti Kars İl Başkanlığı, Kobani Davası'nda verilen cezaları protesto etmek amacıyla basın açıklaması yaptı. İl Eşbaşkanı Seyfettin Gönel, haksız ve hukuksuz cezaların dünya kamuoyunda beraat ettiğini belirtti ve mücadelelerinin devam edeceğini vurguladı.

20.05.2024 12:46
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TACETTİN DURMUŞ

(KARS) - DEM Parti Kars İl Başkanlığı Kobani Davası'nda başta Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'a olmak üzere verilen cezaları protesto eden basın açıklaması yaptı. Kars İl Eşbaşkanı Seyfettin Gönel, "Haksız ve hukuksuz yere ceza verilen arkadaşlarımız, bütün dünya kamuoyunun vicdanında beraat etmişlerdir. İçeride de dışarıda da mücadelemiz sürecek ve tüm ezilenlerin hakları için birlikte kazanacağız" dedi.

DEM Parti Kars İl Başkanlığı Cuma günü aralarında Kars'ın da bulunduğu 16 ilde alınan yasak kararının sona ermesiyle birlikte Kobani Davası'ndaki kararlara tepki gösterdi. DEM Parti Kars İl Başkanlığı önünde düzenlenen basın açıklamasında konuşan Kars İl Eşbaşkanı Seyfettin Gönel, "AKP- MHP yargısının kararını tanımıyoruz, direnerek kazanacağız" diyerek açıkalamasında şunları kaydetti:

"Türkiye hukuk tarihine, yargı tarihine dün yine kara bir leke daha sürüldü. Çetelerin, mafyaların, güpegündüz kent meydanlarında çakarlı araçlarla serbest dolaştığı, serbest bırakıldığı bir süreçte; Kürtleri asit kuyularında katleden, binlerce faili meçhul cinayet işleyen Jitem'in davalarının aklandığı bir süreçte Kürtler, devrimci ve sosyalist siyasetçiler cezalandırılıyor. Sincan'da AKP-MHP yargısı tarafından bir hukuk katliamına daha imza atılmıştır. Sincan'da alınan kararla Selahattin Demirtaş'a 43 yıl 6 ay, Figen Yüksekdağ 30 yıl 3 ay ve diğer arkadaşlarımıza toplamda yüzlerce yılla varan hapis cezaları verilmiştir. İddianame nasıl Saray'da ve MHP Genel Merkezinde yazıldıysa, bu karar da aynı odaklar tarafından verilmiştir. Türkiye'de yargı diye bir şey kalmamıştır. Türkiye'de şu anda yargının almış olduğu bu karar askeri cunta mahkemelerine rahmet okutacak bir karardır. Kobani davasında bir hukuki darbe daha, bir siyasi darbe daha gerçekleştirilmiştir."

"Demokratik bir cumhuriyet için mücadele edeceğiz"

"Normalleşme ve yumuşama mesajlarının verildiği bu süreçte HDP, Kürt siyaseti, devrimciler ve demokratlar, iktidar tarafından siyaset sahnesinden silinmek isteniyor" diyeN Gönel, şöyle devam etti:

"Ama çok iyi bilsinler biz Kürtler, emekçiler, yoksullar yine her zaman olduğu gibi sahada omuz omuza dayanışarak bu kirli kararları boşa çıkaracaktır. Arkadaşlarımızı bir gün mutlaka özgürleştireceğiz. Selahattinlerle ve Figenlerle birlikte Türkiye demokrasisi için, demokratik bir cumhuriyet için mücadele edeceğiz. Bu kararı verenler çok iyi bilsin ki; halklarımız için o günler uzak değil. O günlerin mücadelesini daha kararlı bir şekilde yürüteceğimizin sözünü veriyoruz. Halk düşmanı, kadın düşmanı, insanlık düşmanı olan ve Ortadoğu'ya büyük bir felaket yaymak isteyen IŞİD'in yanında olduklarını gösteren bir karar alınmıştır iktidar yargısı tarafından. Verilecek karar ya halklardan ve demokrasiden yana olanların yanında ya da IŞİD ve faşizmin yanında olunacağının göstergesiydi. Kobani Kumpas Davasında mahkemenin almış olduğu karar onların bir kez daha IŞİD'in ve faşizmin yanında olduklarını göstermiştir.

Şunu bir kez daha söylüyoruz; faşizme asla geçit vermeyeceğiz. Faşizme karşı daha çok omuz omuza olmanın, daha çok dayanışmanın olması gerektiği biz zaman dilimindeyiz. Biz bu cezaları tanımıyoruz, biz bu kararı tanımıyoruz. Selahattinler, Figenler, Günay Kubilaylar Kobani Kumpas Davasında yargılanan tüm arkadaşlarımız, Kürtlerin, Türklerin, emekçilerin, kadınların, gençlerin ve bu topraklardaki tüm ötekileştirilenlerin gönlünde berat etmişlerdir, özgürlerdir. Haksız ve hukuksuz yere ceza verilen arkadaşlarımız, bütün dünya kamuoyunun vicdanında beraat etmişlerdir. İçeride de dışarıda da mücadelemiz sürecek ve tüm ezilenlerin hakları için birlikte kazanacağız"

DEM Parti Kars İl Başkanlığı Kobani Davası\'ndaki cezaları protesto etti
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel DEM Parti Kars İl Başkanlığı Kobani Davası'ndaki cezaları protesto etti - Son Dakika

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