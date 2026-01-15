Yaşlı vatandaşlar Miraç Kandili\'nde unutulmadı

Manisa'nın Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara, Miraç Kandili dolayısıyla ilçede yaşayan yaşlı vatandaşları evlerinde ziyaret ederek hem vefa örneği sergiledi hem de kandillerini kutladı.

Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara, Miraç Kandili'nin manevi ikliminde gerçekleştirilen ziyaretlerde büyüklerin ellerini öperek kandillerini tebrik etti, hayır dualarını aldı.

Ziyaret programı kapsamında Başkan Erkan Kara; Kasımfakı Mahallesi'nde ikamet eden Şükran Cezayirlioğlu, Gültekin Çelik, Arif Özdemir ve Fadime Özdemir'i, Fatih Mahallesi'nde Rafet Evrensel'i, Beyazıt Mahallesi'nde Gülseren Poyraz'ı ve Pazar Mahallesi'nde Meryem ile Mustafa Sönmez'i evlerinde ziyaret etti. Başkan Kara, ziyaret ettiği her hanede yaşlılarla yakından ilgilenerek uzun süre sohbet etti, istek ve taleplerini dinledi.

Miraç Kandili'nin paylaşma, dayanışma ve gönül alma gecesi olduğuna dikkat çeken Başkan Kara, yaşlıların toplumun en kıymetli emanetleri olduğunu vurguladı.

Başkan Kara, "Bizi biz yapan değerlerin başında büyüklerimize duyduğumuz saygı ve vefa geliyor. Onların duaları bizim için en büyük güç kaynağıdır. Miraç Kandili vesilesiyle gönüllerine dokunmak, hal ve hatırlarını sormak istedik" ifadelerini kullandı.

Ziyaretler sırasında Başkan Kara, yaşlı vatandaşların ellerini öperek kandillerini kutladı ve ziyaretin anısına fincan takımı hediye etti.

Samimi ortamda gerçekleşen ziyaretlerden duydukları memnuniyeti dile getiren yaşlı vatandaşlar ise Başkan Kara'ya teşekkür ederek, bu anlamlı gecede kendilerini yalnız bırakmamasından dolayı duydukları mutluluğu ifade etti.

Toplumsal dayanışma, sosyal belediyecilik ve vefa anlayışı çerçevesinde gerçekleştirilen ziyaretlerin, Miraç Kandili'nin manevi ruhuna uygun şekilde gönül köprülerini güçlendirdiği belirtildi. - MANİSA