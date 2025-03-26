Demirci\'de Hayırseverden Çocuklara Özel İftar Yemeği

Manisa'nın Demirci ilçesinde hayırsever tarafından çocuklara özel iftar yemeği programı organize edildi.

Manisa'nın Demirci ilçesinde hayırsever Kazım Aysan'ın sosyal medyadan yaptığı duyuru ile ilçedeki tüm çocukları iftar yemeğine buluşturdu. Sosyal medyadan iftar davetini gören çocuklar iftar saati öncesi duyuruda belirtilen pide salonuna akın etti. 200 çocuğun katıldığı iftar yemeği programına Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara'da konuk oldu ve çocukların neşesine ortak oldu. İftar yemeği programına öksüz, yetim ve engelli çocuklarda katılırken, Başkan Erkan Kara ve Hayırsever Kazım Aysan'da çocuklarla yakından ilgilendiler.

İftarın ardından Belediye Başkanı Erkan Kara, Hayırsever Kazım Aysan çocuklara pamuk şeker, çikolata ve meşrubat hediye ettiler. Belediye Başkanı Erkan Kara yaptığı açıklamada "Hayırsever Kazım Aysan'ın organizasyonu ile çocuklarımızla iftar yaptık. İnşallah gelecek yıl belediyemiz uhdesinde çocuklarımıza özel iftar programı düzenleyeceğiz. Ramazan akşamımız çocuklarımıza daha bir güzelleşti" dedi.

Ramazanı Demircili çocuklarla yaşamak istediklerini söyleyen hayırsever Kazım Aysan ise "Ramazan ayının bereketini çocuklarımızla birlikte yaşamak istedik. Sosyal medyadan böyle bir şey yapalım mı diyerek bir duyuru yaptık. Çocuklarda bu davetimize karşılık verdiler. Anne ve babaları bizlere itimat ederek iftar öncesi iftar yapacağımız lokantaya çocuklarını bıraktılar. Birlikte iftar yaptık, sonrasında çocuklarımızla sohbet ederek onlara çeşitli hediyeler verdik. Bu davetimize katılan Belediye Başkanımız Erkan Kara'ya da gönülden teşekkür ediyorum" diye konuştu. - MANİSA