Demirci'de Hayırseverden Çocuklara Özel İftar Yemeği - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Demirci'de Hayırseverden Çocuklara Özel İftar Yemeği

Demirci\'de Hayırseverden Çocuklara Özel İftar Yemeği

Manisa'nın Demirci ilçesinde hayırsever Kazım Aysan tarafından düzenlenen iftar yemeğinde 200 çocuk bir araya geldi. İftar programına Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara da katılarak çocuklarla birlikte vakit geçirdi.

26.03.2025 15:37  Güncelleme: 15:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Demirci ilçesinde hayırsever tarafından çocuklara özel iftar yemeği programı organize edildi.

Manisa'nın Demirci ilçesinde hayırsever Kazım Aysan'ın sosyal medyadan yaptığı duyuru ile ilçedeki tüm çocukları iftar yemeğine buluşturdu. Sosyal medyadan iftar davetini gören çocuklar iftar saati öncesi duyuruda belirtilen pide salonuna akın etti. 200 çocuğun katıldığı iftar yemeği programına Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara'da konuk oldu ve çocukların neşesine ortak oldu. İftar yemeği programına öksüz, yetim ve engelli çocuklarda katılırken, Başkan Erkan Kara ve Hayırsever Kazım Aysan'da çocuklarla yakından ilgilendiler.

İftarın ardından Belediye Başkanı Erkan Kara, Hayırsever Kazım Aysan çocuklara pamuk şeker, çikolata ve meşrubat hediye ettiler. Belediye Başkanı Erkan Kara yaptığı açıklamada "Hayırsever Kazım Aysan'ın organizasyonu ile çocuklarımızla iftar yaptık. İnşallah gelecek yıl belediyemiz uhdesinde çocuklarımıza özel iftar programı düzenleyeceğiz. Ramazan akşamımız çocuklarımıza daha bir güzelleşti" dedi.

Ramazanı Demircili çocuklarla yaşamak istediklerini söyleyen hayırsever Kazım Aysan ise "Ramazan ayının bereketini çocuklarımızla birlikte yaşamak istedik. Sosyal medyadan böyle bir şey yapalım mı diyerek bir duyuru yaptık. Çocuklarda bu davetimize karşılık verdiler. Anne ve babaları bizlere itimat ederek iftar öncesi iftar yapacağımız lokantaya çocuklarını bıraktılar. Birlikte iftar yaptık, sonrasında çocuklarımızla sohbet ederek onlara çeşitli hediyeler verdik. Bu davetimize katılan Belediye Başkanımız Erkan Kara'ya da gönülden teşekkür ediyorum" diye konuştu. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Erkan Kara, Politika, Demirci, manisa, Yerel, Yaşam, Çocuk, İftar, Son Dakika

Son Dakika Yerel Demirci'de Hayırseverden Çocuklara Özel İftar Yemeği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yunan askerlerinden skandal Türkiye sloganı Yunan askerlerinden skandal Türkiye sloganı
Birçok ülkeye ihracat yapan Türk tekstil devi iflas etti Birçok ülkeye ihracat yapan Türk tekstil devi iflas etti
Akaryakıta zam geldi İşte yeni fiyatlar Akaryakıta zam geldi! İşte yeni fiyatlar
Japonya’da orman yangınları kontrol altına alınamıyor Japonya'da orman yangınları kontrol altına alınamıyor
Merkez Bankası 3 günde ne kadar döviz sattı Fatih Karahan gün gün açıkladı Merkez Bankası 3 günde ne kadar döviz sattı? Fatih Karahan gün gün açıkladı
İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına iki CHP milletvekili de dahil edildi İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına iki CHP milletvekili de dahil edildi
İBB’de Cumhur İttifakı’nın bir üyesi, Nuri Arslan’a oy vermiş İBB'de Cumhur İttifakı'nın bir üyesi, Nuri Arslan'a oy vermiş
Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu’na cezaevinde ziyaret Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na cezaevinde ziyaret
Sokak olaylarına ilişkin Bahçeli’den ilk açıklama: Türkiye Cumhuriyeti’ni can pahasına savunacağız Sokak olaylarına ilişkin Bahçeli'den ilk açıklama: Türkiye Cumhuriyeti'ni can pahasına savunacağız
İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanvekili Nuri Aslan oldu İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanvekili Nuri Aslan oldu
Merkez Bankası 3 günde ne kadar döviz sattı Fatih Karahan gün gün açıkladı Merkez Bankası 3 günde ne kadar döviz sattı? Fatih Karahan gün gün açıkladı

18:47 İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına iki CHP milletvekili de dahil edildi İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına iki CHP milletvekili de dahil edildi
17:56 İBB’de Cumhur İttifakı’nın bir üyesi, Nuri Arslan’a oy vermiş İBB'de Cumhur İttifakı'nın bir üyesi, Nuri Arslan'a oy vermiş
17:30 Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu’na cezaevinde ziyaret Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na cezaevinde ziyaret
16:47 Sokak olaylarına ilişkin Bahçeli’den ilk açıklama: Türkiye Cumhuriyeti’ni can pahasına savunacağız Sokak olaylarına ilişkin Bahçeli'den ilk açıklama: Türkiye Cumhuriyeti'ni can pahasına savunacağız
15:03 İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanvekili Nuri Aslan oldu İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanvekili Nuri Aslan oldu
08:08 Merkez Bankası 3 günde ne kadar döviz sattı Fatih Karahan gün gün açıkladı Merkez Bankası 3 günde ne kadar döviz sattı? Fatih Karahan gün gün açıkladı
08:05 Japonya’da orman yangınları kontrol altına alınamıyor Japonya'da orman yangınları kontrol altına alınamıyor
07:57 Akaryakıta zam geldi İşte yeni fiyatlar Akaryakıta zam geldi! İşte yeni fiyatlar
07:54 Birçok ülkeye ihracat yapan Türk tekstil devi iflas etti Birçok ülkeye ihracat yapan Türk tekstil devi iflas etti
07:42 Yunan askerlerinden skandal Türkiye sloganı Yunan askerlerinden skandal Türkiye sloganı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2025 19:26:42. #7.13#
SON DAKİKA: Demirci'de Hayırseverden Çocuklara Özel İftar Yemeği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement