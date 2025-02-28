Demirci'de Türk Sanat Müziği Korosundan Unutulmaz Konser - Son Dakika
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Demirci'de Türk Sanat Müziği Korosundan Unutulmaz Konser

Demirci Belediyesi tarafından düzenlenen Türk Sanat Müziği konseri büyük ilgi gördü. Katılımcılar, koro tarafından seslendirilen unutulmaz eserlerle keyifli anlar yaşadı. Konser sonunda koro şefine çiçek takdim edildi.

28.02.2025 15:41
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Demirci'de Türk Sanat Müziği korosundan muhteşem konser

MANİSA - Manisa'nın Demirci ilçesinde Demirci Belediyesi tarafından kurulan Türk Sanat Müziği korosu unutulmaz bir konser gerçekleştirildi.

Mehmet Akif Ersoy Gençlik Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen konsere Belediye Başkanı Erkan Kara, MHP İlçe Başkanı Ümit Kanyılmaz, İlçe Emniyet Müdürü Barış Kayar, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Uğurcan Şahin, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara koro öncesi yaptığı konuşmada, "Türk Sanat Müziği koromuzun bugünlere getirilmesi için emek veren Şefimiz-Eğitim Fakültemiz Öğretim Görevlisi Hayati Cezayirlioğlu ve koro ekibimize gönülden teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz yıl tasarruf tedbirleri sebebiyle yapılamayan Solo Türk gösterisi de 27 Ağustos 2025 tarihinde ilçemizde yapılacak." dedi.

Demirci Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu konserde koristler eşliğinde sanat müziğin unutulmaz eserlerini seslendirdi.

Konsere gelen vatandaşlar da Türk Sanat Müziği korosunun şarkılarına eşlik ederek eğlenceli bir gece yaşadı. Türk Sanat Müziği korosu tarafından 2 Ocak 2025 tarihinde vefat eden Arabesk Müziğinin unutulmaz ismi Ferdi Tayfur'un 'Emmioğlu' şarkısını salonu dolduran katılımcılar ile birlikte seslendirildi.

Konserin sonunda Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara, koro şefi Hayati Cezayirlioğlu'na çiçek takdim etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Demirci'de Türk Sanat Müziği Korosundan Unutulmaz Konser - Son Dakika

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