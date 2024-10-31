Demirciören Göleti'nde Su Seviyesi Düşüyor

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Demirciören Göleti'nde su seviyesi yüzde 30'a indi

KÜTAHYA - Kütahya'daki Demirciören Göleti'nde doluluk oranının yüzde 30 seviyesinde olduğu bildirildi.

Kent merkezine yaklaşık 11 kilometre uzaklıkta bulunan ve 2006 yılından bu yana bölgedeki çiftçilerin ürünlerini suladığı Demirciören Göleti'nde doluluk oranın mayıs ayı başında yüzde 100 seviyesine ulaştığı, ancak bir ay içerisinde ise bu oranın yüzde 30 seviyelerine kadar düştüğü belirtildi.

Demirciören köyü sakinlerinden Mehmet Aslanalp, son yağışlarla birlikte bölgede kuraklık tehlikesinin ortadan kalktığını ifade etti. Aslanalp, "Demirciören Göleti'nden 17 yıldır yaklaşık bin 200 dekarlık tarım alanı sulanıyor. Bölgede çitçilerimiz çilek, domates, havuç, mercimek, fasulye ve marul gibi ürünler yetiştiriyor. Gölette doluluk oranı şu an yüzde 30. Mayıs ayı başında bu oranda yüzde yüz seviyesindeydi. Son yağışlarla birlikte bölgemizde kuraklık tehlikesi ortadan kalkmıştır. Ancak, yine de vatandaşlarımız su sarfiyatında tasarruflu davransınlar" diye konuştu.

Göletteki su seviyesi, İHA tarafından havadan da görüntülendi.