Demirel, Isparta'da 11. Yılında Anılacak

Haber: Gökdeniz CAN

(ISPARTA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, vefatının 11. yılında memleketi Isparta'da düzenlenecek törenle anılacak.

Isparta Valiliği ve ilgili kurumların organizasyonuyla, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in vefatının 11. yıl dönümü dolayısıyla anma programı hazırlandı.

Anma etkinlikleri, 17 Haziran 2026 Çarşamba günü saat 11.00'de Atabey ilçesine bağlı İslamköy'de bulunan Çalcatepe Anıt Mezarı'nda gerçekleştirilecek devlet töreniyle başlayacak. Program kapsamında Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılacak, dualar edilecek, Demirel'in özgeçmişi okunacak ve Cumhurbaşkanlığı çelengi anıt mezara konulacak. Saygı duruşunun ardından Demirel ailesine taziyeler iletilecek.

Anma programı gün boyunca devam edecek. Saat 14.30'da Süleyman Demirel Üniversitesi Prof. Dr. Lütfü Çakmakçı Kültür Merkezi'nde düzenlenecek panel etkinliğinde gazeteci-yazar Abbas Güçlü konuşmacı olarak yer alacak. Panelde, Türk siyasi hayatında önemli izler bırakan Süleyman Demirel'in yaşamı, devlet adamlığı ve Türkiye'ye katkıları ele alınacak.

İslamköy'de 1924'te dünyaya gelen ve uzun yıllar başbakanlık ile cumhurbaşkanlığı görevlerinde bulunan Süleyman Demirel, 17 Haziran 2015 tarihinde hayatını kaybetmişti. Demirel, her yıl memleketi Isparta'da çeşitli etkinliklerle anılıyor.

Isparta Valiliği, tüm vatandaşları anma töreni ve panele katılarak, merhum Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'i anmaya davet etti.