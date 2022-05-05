Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'dan Yılmaz Büyükerşen'e Ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'dan Yılmaz Büyükerşen'e Ziyaret

05.05.2022 15:08
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'dan Yılmaz Büyükerşen'e Ziyaret

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’i ziyaret etti.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'i ziyaret etti.

Partisinin bayramlaşma programına katılmak üzere gelen Eskişehir'e gelen Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'i ziyaret etti.

Porsuk Otel'de gerçekleşen bayram ziyaretine, DP Genel Başkanı Uysal'ın yanı sıra Genel Başkan Yardımcısı Adnan Turfan, DP eski Milletvekili Fevzi Yalçın, DP İl Başkanı Hüseyin Özcan, ilçe başkanları ile partili yöneticiler katıldı.

Ülkenin zor bir dönemden geçtiğini belirten Uysal, tüm zorlukların birlik ve beraberlikle aşılacağını kaydetti.

Başkan Büyükerşen'in başarılı belediyecilik çalışmaları ile Eskişehir'in çehresinin değiştiğini vurgulayan Uysal, Büyükerşen başta olmak üzere tüm Eskişehirliler'in bayramını kutladığını kaydetti.

Başkan Büyükerşen de Genel Başkan Uysal ve beraberindeki heyete, nazik ziyaretleri dolayısıyla teşekkür etti.

Büyükerşen ve Uysal'ın, ülke ve şehir gündemiyle ilgili görüş alışverişinde bulunduğu ziyaret, hatıra fotoğrafının çektirilmesi ile sona erdi.

YORUMLAR
500
Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal: 'Türkiye Tercihlerini Yanlış Rotada Yapmış, Kötü Yönetilen Bir Ülke' Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal: 'Türkiye Tercihlerini Yanlış Rotada Yapmış, Kötü Yönetilen Bir Ülke' Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal, Eskişehir'de bayramlaşma programına katıldı Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal, Eskişehir'de bayramlaşma programına katıldı

Yılmaz Büyükerşen, Demokrat Parti, Gültekin Uysal, Eskişehir, Yerel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Yerel Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'dan Yılmaz Büyükerşen'e Ziyaret - Son Dakika


Son Dakika
15:00 Eğitimini tamamlayamayan yardımcı pilot yüzünden uçak geri dönmek zorunda kaldı
14:57 Özgür Demirtaş TÜİK'in enflasyon rakamlarına tepkili: Faizi indirince enflasyona ne olduğu göze soka soka gösterilmiş oldu
14:56 Asiye'nin son anları: Saplantılı suç makinesi önce ayağından vurdu, sonra kafasından
14:49 Kuzeniyle oynarken sulama kanalına düşen Mehmet yaşamını yitirdi
14:37 Aksoy Araştırma'dan Ertan Aksoy: İlk seçimde iktidar değişecek aksi hayatın olağan akışına aykırı
14:35 Rusya, Ukrayna'ya darbe vurmaya devam ediyor! 600 asker öldürüldü, 3 savaş uçağı düşürüldü
14:22 HDP Genel Merkezi önünde çelenk gerginliği! Polis müdahale etti
14:15 Mahkum'da bu akşam neler olacak? Fırat görevine geri dönebilecek mi?
13:59 Thodex davasında Faruk Fatih Özer'in abisinden şaşırtan savunma: Asıl mağdur biziz!
13:53 Ibrahimovic, Serdar Dursun'a selam söyledi: Gerçek Zlatan'dan kopyasına selam yolluyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2022 15:25:07. #1.13#
SON DAKİKA: Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'dan Yılmaz Büyükerşen'e Ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement