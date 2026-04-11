Deniz Astsubay Bakıcı'nın Vefatı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Deniz Astsubay Bakıcı'nın Vefatı

Deniz Astsubay Bakıcı\'nın Vefatı
11.04.2026 09:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KKTC'deki trafik kazasında yaralanan Deniz Astsubay Aziz Bakıcı yaşam mücadelesini kaybetti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) ocak ayında meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Deniz Astsubay Çavuş Aziz Bakıcı, üç aydır sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybetti. Bakıcı, Ordu'nun Ünye ilçesinde düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

İzmir Foça Batı Görev Grup Komutanlığı bünyesindeki TCG KILIÇ Komutanlığı emrinde motorcu/bakım personeli olarak görev yapan 22 yaşındaki Deniz Astsubay Çavuş Aziz Bakıcı, 12 Ocak akşamı KKTC Gazimağusa'da Fevzi Çakmak Bulvarı üzerinde yaya olarak yolun karşısına geçtiği sırada bir aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. Bakıcı, yapılan ilk müdahalenin ardından Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yaklaşık üç aydır yoğun bakım servisinde tedavisi süren genç astsubay, 9 Nisan Perşembe günü vefat etti.

Aziz Bakıcı'nın naaşı, ailesinin talebi üzerine memleketi Ordu'nun Ünye ilçesine getirildi. Yenikent Mahallesi Dağköy mevkiindeki baba ocağında helallik alınmasının ardından Yenikent Mahalle Camii'nde cenaze namazı kılındı. Ünye İlçe Müftüsü Ali Fuat Baycan tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından bekar olduğu öğrenilen genç astsubayın naaşı, gözyaşları arasında aile kabristanına defnedildi.

Cenaze törenine Samsun Merkez Komutanı Piyade Albay Önder Özcan, Ünye Garnizon Komutanı Personel Üsteğmen Oğuzhan Sarıkaya, Ünye İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Muharrem Aytekin, aile yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ORDU

Kaynak: İHA

Trafik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Deniz Astsubay Bakıcı'nın Vefatı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2026 09:58:47. #7.12#
SON DAKİKA: Deniz Astsubay Bakıcı'nın Vefatı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.