Deniz Astsubay Bakıcı\'nın Vefatı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) ocak ayında meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Deniz Astsubay Çavuş Aziz Bakıcı, üç aydır sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybetti. Bakıcı, Ordu'nun Ünye ilçesinde düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

İzmir Foça Batı Görev Grup Komutanlığı bünyesindeki TCG KILIÇ Komutanlığı emrinde motorcu/bakım personeli olarak görev yapan 22 yaşındaki Deniz Astsubay Çavuş Aziz Bakıcı, 12 Ocak akşamı KKTC Gazimağusa'da Fevzi Çakmak Bulvarı üzerinde yaya olarak yolun karşısına geçtiği sırada bir aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. Bakıcı, yapılan ilk müdahalenin ardından Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yaklaşık üç aydır yoğun bakım servisinde tedavisi süren genç astsubay, 9 Nisan Perşembe günü vefat etti.

Aziz Bakıcı'nın naaşı, ailesinin talebi üzerine memleketi Ordu'nun Ünye ilçesine getirildi. Yenikent Mahallesi Dağköy mevkiindeki baba ocağında helallik alınmasının ardından Yenikent Mahalle Camii'nde cenaze namazı kılındı. Ünye İlçe Müftüsü Ali Fuat Baycan tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından bekar olduğu öğrenilen genç astsubayın naaşı, gözyaşları arasında aile kabristanına defnedildi.

Cenaze törenine Samsun Merkez Komutanı Piyade Albay Önder Özcan, Ünye Garnizon Komutanı Personel Üsteğmen Oğuzhan Sarıkaya, Ünye İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Muharrem Aytekin, aile yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ORDU