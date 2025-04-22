Denizaslanı'na İfade: 'Konuşmak Suç Değil'

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) - CHP Parti Meclisi Üyesi Alkım Denizaslanı, Bodrum'dan Menteşe'ye düzenlediği 'Demokrasi Yürüyüşü' nedeniyle "suç işlemeye teşvik" iddiasıyla ifade verdi. Denizaslanı, "Bu ülkede konuşmak, yürümek, hatalı olanı dile getirmek, adaletsizliğe ses çıkarmak asla bir suç değildir. Hele ki Terör Şube'de ifade verilecek bir suç asla değildir" dedi.

CHP Parti Meclisi Üyesi Alkım Denizaslanı bugün Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde "suç işlemeye teşvik" iddiasıyla ifade verdi. CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Remzi Kazmaz, CHP Muğla İl Başkanı Zekican Balcı ilçe başkanları ve partililer de Denizaslanı'na destek vermek için emniyet önünde toplandı.

"En temel hakkımız olan anayasal hakkımızı kullandık"

İfade verme işlemi sonrasında açıklamalarda bulunan Denizaslanı, şunları söyledi:

"10 Nisan günü gerçekleştirdiğimiz basın açıklaması ve akabinde gerçekleştirdiğimiz yürüyüş sonrası, dün Muğla Terör Şube'den aranarak bugün için ifadeye çağrıldık. Biraz önce ifademizi verdik. Bizim burada bulunduğumuz tepki herhangi bir devletin kurumunu küçültücü veya bir hakaret içeren bir unsur değildi. Biz burada genç kardeşlerimizin hakkını savunduk, adaleti savunduk. Muğla'nın misafirperverlik kurumuna yakışan şekilde Nisan ayında, öğrencilerin sınav döneminde tepkisiz kalmamak adına, en temel hakkımız olan anayasal hakkımızı kullandık. ve bunu söyledik ifademizde de, bunu dile getirdik. Ülkemiz yeterince zor günlerden geçiyor. Yürüyüş boyunca bize çok ciddi destekler oldu. Tekrar şunu söylemek isterim. Bu ülkede konuşmak, yürümek, hatalı olanı dile getirmek, adaletsizliğe ses çıkarmak asla bir suç değildir. Hele ki Terör Şube'de ifade verilecek bir suç asla değildir.

"Sorunlara çözüm bulmak, vicdanın ve adaletin gereğidir"

Naçizane tavsiyem şudur, böyle insanları ifadeye çağırmak, bir yargı şeyi oluşturmak yerine, bence sorunlara çözüm bulmaya çalışmak, empati yapmaya çalışmak, vicdanın ve adaletin gereğidir. Şunu söylemek isterim, bir mitingine gitmiştim İstanbul'da, Ekrem Bey'in çok güzel bir tabela vardı. Ekrem Bey bize adalet yolunda yürümeyi, cesur olmayı öğütledi her zaman söylemeyi öğütledi. Kendisi Silivri Cezaevine şu anda kendisine selamlarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz. ve sözü şöyle bitiriyorum, altın tasta üzüm var, benim sen de gözüm var. Vali Bey'i severim ama Ekrem Başkan'a sözüm var diyorum ve tüm Muğla halkına sevgi selamlarımı iletiyorum."