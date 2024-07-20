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Denizde kaybolan çocuk bulunamadı

SAMSUN - Samsun'un Yakakent İlçesinde denizde kaybolan 13 yaşındaki çocuk, tüm aramalara rağmen bulunamadı.

Alaçam'ın Sancar Mahallesi'nden annesi, babaannesi ve kardeşleri ile denize girmek için Yakakent Kozköy'e gelen Emir İ.(13), kardeşleriyle birlikte denize girdikten bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine gelen Samsun Polis Su Altı Arama Kurtarma, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığına bağlı DEGAK Timi-1, Büyükşehir Belediyesi dalgıçları, Sinop Sahil Güvenlik 72 Botu arama çalışması başlattı. Dalgıçlar arama çalışmalarında dev dalgalarla boğuştu. Yapılan aramalara havanın kararmasıyla ara verildi. Arama çalışmalarını yerinde inceleyen Yakakent Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, ekipleri uyarak " Tüm uyarılarımıza rağmen hala denize girenler varsa uyarın" diye talimat verdi. Sahil boyunca denize giren vatandaşlar ekipler tarafından denize girmemeleri yolunda uyarılarda bulunuldu. Olayı duyup gelen Emir İ'nin babası Tuncay İ.'de fenalık geçirdi. Acil servis ekiplerince ambulansa alınarak müdahale edildi.